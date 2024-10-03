Стрельба в пианиста. Акценты зрителя на игре Шахтера с Аталантой

Хочу быть понятым правильно. Не ставлю целью критику команды Пушича. Поскольку понимаю, что происходящее с нею сейчас имеет, в первую очередь, объективные причины. Этот пианист лучше играть не станет, даже если поменять ему инструмент. Проблемы в самой консерватории, откуда его выпустили. И враз их решить не выйдет.

Не принимаю участия в отстрелах музыкантов, равно как и не являюсь специалистом по части роялей и фортепиано. Считаю, что в нашем беспрецедентном случае - когда в стране война, и чемпионат проходит под вой воздушной тревоги - сентенция “проигрывает команда - виноват тренер” не работает. Или работает далеко не всегда.

Тем не менее, вынужден констатировать: “пушистый” футбол, если и имеет что-то общее с задекларированным “шахтеровским”, то проявляется это исключительно в матчах с откровенно слабыми соперниками. В УПЛ, да и то не со всеми. И если вам интересно мое мнение, то любимый футбол Ахметова закончился на Луише Каштру.

И вновь календарь свел нас с середняком Серии А, ближайшим соседом по таблице той же “Болоньи”, который на старте ЛЧ разошелся миром с “Арсеналом”. А результат получился таким, как у “Динамо” с находящимся нынче немного повыше в итальянской табели о рангах “Лацио”. То есть, с моментами истины мы определились окончательно.

Игра смотрелась существенно живее, чем в Болонье. Но, что любопытно, последний голевой момент и здесь случился за полчаса до финального свистка - на той же 61-й минуте. Разница в том, что тут наш соперник к этому времени уже достиг всех своих целей.

Ну а интрига была исчерпана, на самом деле, еще на 21-й - когда Джимсити открыл счет. “Аталанта” сделала это со второй попытки, а первый и последний шанс “Шахтера” имел место уже при 0:2.

Итоговая “сухая” победа команды гостей в три мяча - кристально закономерный счет: девять моментов - три гола. Не люблю общепринятых штампов, но на поле действительно была одна команда, поскольку игроки второй действительно смотрелись мальчиками для битья. И пока это был наш худший матч в евросезоне.

Его главным героем стал так или иначе, но замешанный во всех голах Лукман. Помимо него выделил бы Самарджича.

Ну, с Италией у нас все ясно. В активе “Шахтера” - два голевых момента в двух поединках (один из которых - пенальти, а второй - промах). Вы полагаете, с другими будет веселее? Ладно, воздержимся от выводов до третьего случая, который, как известно, венчает систему. Просто ради порядка.

И хотелось бы поговорить подробнее, но ей-богу не о чем. Это скорее хлеб экспертов, любителю игры тут негде разогнаться, а расчесывать нервы болельщикам не вижу смысла. Напоследок скажу одно: как видите, дело не только в сборной. Считаете, в тренерах? Даже не собираюсь спорить - дело-то бессмысленное.

И если сегодня мы опять окажемся на щите, все повторится вновь: мишенью для стрельбы будет новый пианист? Чья игра так услаждала наш слух в местном салуне. Но вот поехал на большие гастроли, и куда все подевалось…

Увы, все элементарно. Между нашим внутренним футболом и международным сегодня дистанция огромного размера. И мы можем представить себя на месте какой-нибудь, к примеру, скандинавской страны, чей клуб вдруг занесло на уровень Лиги чемпионов. С одной немаловажной разницей - у них не было войны.

Но давайте все-таки оставим пока надежду для “Динамо”. А вдруг, как в том старом анекдоте, хоть эти телеграмму не получили?

Фото - UA-Футбол