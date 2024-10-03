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Эмери: Может быть, Астон Вилла сможет попасть в число восьми лучших команд ЛЧ
Имеется ввиду основной этап
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" оценил победу в матче против "Баварии" (1:0) в Лиге чемпионов.
"Мы хотим стабильно играть в Европе на высоком уровне. Мы здорово сражались и победили. Может быть, мы сможем попасть в число восьми лучших команд (ЛЧ - прим.).
У нас шесть очков, и это очень важно. Осталось ещё шесть матчей и 18 очков, за которые нужно бороться.
Мы должны постараться подготовиться к следующему матчу против "Болоньи", и продолжать идти вперед, повышая свой уровень, требования и совершенствуя команду", - сказал испанец на пресс-конференции.
После двух туров текущего сезона Лиги чемпионов на счету "Астон Виллы" 6 очков.
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