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Эмери: Может быть, Астон Вилла сможет попасть в число восьми лучших команд ЛЧ

Лига Чемпионов

Имеется ввиду основной этап

Эмери: Может быть, Астон Вилла сможет попасть в число восьми лучших команд ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" оценил победу в матче против "Баварии" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Мы хотим стабильно играть в Европе на высоком уровне. Мы здорово сражались и победили. Может быть, мы сможем попасть в число восьми лучших команд (ЛЧ - прим.).

У нас шесть очков, и это очень важно. Осталось ещё шесть матчей и 18 очков, за которые нужно бороться.

Мы должны постараться подготовиться к следующему матчу против "Болоньи", и продолжать идти вперед, повышая свой уровень, требования и совершенствуя команду", - сказал испанец на пресс-конференции.

После двух туров текущего сезона Лиги чемпионов на счету "Астон Виллы" 6 очков.

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Бавария (Мюнхен) Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Лига чемпионов
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Александр Бураков
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