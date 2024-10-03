"Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал поражение команды от "Аталанты" (0:3) в матче Лиги чемпионов, а также рассказал о позициях главного тренера Марино Пушича после неудачного старта в ЛЧ и УПЛ.

– Два матча в ЛЧ без голов, в чем, по вашему мнению, главная причина?

– Причина во всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны принимать ответственность. Первый – я, а потом – все остальные.

Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики "Шахтера" не любят проигрывать. Я считаю, что нужно проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски.

У нас сейчас неприятная ситуация. Во-первых, 6 очков отставания (от "Динамо" – прим.) в чемпионате. Есть еще 6 игр в Лиге чемпионов. Нам нужно делать выводы, брать ответственность каждому и двигаться дальше.

– Какой месседж хотели бы сделать болельщикам после такого результата?

– Я тоже болельщик "Шахтера". Я работаю в "Шахтере" и люблю этот клуб и страдаю больше всех.

Меседж прост – болельщики недовольны. Они имеют право критиковать и быть недовольными, но с другой стороны, в прошлом году мы были не в лучшей ситуации, но в конце все получилось хорошо.

Мы верим в эту команду, в тренерский штаб. Надо делать анализ, выводы и двигаться дальше.

- Изменился ли кредит доверия к главному тренеру после поражения 0:3?

- Нет, к тренеру полное доверие и поддержка, - сказал Срна.

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