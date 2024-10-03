  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу

Лига Чемпионов

Спортивный директор "Шахтера" - о поражении от "Аталанты"

"Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал поражение команды от "Аталанты" (0:3) в матче Лиги чемпионов, а также рассказал о позициях главного тренера Марино Пушича после неудачного старта в ЛЧ и УПЛ.

– Два матча в ЛЧ без голов, в чем, по вашему мнению, главная причина?

– Причина во всех. Каждый должен сделать анализ и сделать выводы – все вместе как команда. И все должны принимать ответственность. Первый – я, а потом – все остальные.

Мы играли против очень сильной команды на выезде. Болельщики "Шахтера" не любят проигрывать. Я считаю, что нужно проигрывать по-мужски, играя по-шахтерски.

У нас сейчас неприятная ситуация. Во-первых, 6 очков отставания (от "Динамо" – прим.) в чемпионате. Есть еще 6 игр в Лиге чемпионов. Нам нужно делать выводы, брать ответственность каждому и двигаться дальше.

Читайте такжеЮрий Вирт: Угроза увольнения Пушича? Это знает только президент Шахтера. Но игры нет

– Какой месседж хотели бы сделать болельщикам после такого результата?

– Я тоже болельщик "Шахтера". Я работаю в "Шахтере" и люблю этот клуб и страдаю больше всех.

Меседж прост – болельщики недовольны. Они имеют право критиковать и быть недовольными, но с другой стороны, в прошлом году мы были не в лучшей ситуации, но в конце все получилось хорошо.

Мы верим в эту команду, в тренерский штаб. Надо делать анализ, выводы и двигаться дальше.

- Изменился ли кредит доверия к главному тренеру после поражения 0:3?

- Нет, к тренеру полное доверие и поддержка, - сказал Срна.

Читайте такжеМатвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения

По теме
yellow-arrow
Федорчук: Судаков - это разочарование. Сейчас его стоимость даже не 30 млн
yellow-arrow
Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения
yellow-arrow
Эмери: Может быть, Астон Вилла сможет попасть в число восьми лучших команд ЛЧ
Дарио Срна Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.10.2024 в 14:28
Срна: "И все должны принимать ответственность. Первый – я," ДА! Ты - в первую очередь. Это была твоя интрижка по смене внятного Йовичевича на твоего кореша Пушича, притащившего в игру это унылое г**о. Причем - с теми же игроками, которые при Йовичевиче дорставляли нам радость. Так что ответственность в том, что ты должен уйти вместе с Пушичем. И быстро !
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
03.10.2024 в 14:28
Срна: "И все должны принимать ответственность. Первый – я," ДА! Ты - в первую очередь. Это была твоя интрижка по смене внятного Йовичевича на твоего кореша Пушича, притащившего в игру это унылое г**о. Причем - с теми же игроками, которые при Йовичевиче дорставляли нам радость. Так что ответственность в том, что ты должен уйти вместе с Пушичем. И быстро !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости