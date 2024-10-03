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Федорчук: Судаков - это разочарование. Сейчас его стоимость даже не 30 млн
Известный тренер недоволен игрой украинца
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова в матче Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).
"Могу сказать, что "Шахтер" теперь уже не сможет с Судаковым повторить свой успех с Мудриком. Хотя Георгий и хотел бы пойти подобным путем, но травма накануне Евро-2024, затем неудачное выступление на том же турнире, плюс неготовность в физическом плане, что сейчас присуще всем игрокам "Шахтера".
Сейчас Судаков - это даже не 30 миллионов, а 10. Если Лукмана из "Аталанты" в 40 оценивают, то куда ему 30? Георгию пока надо успокоиться с этими трансферными сагами. Довбик и Забарный ничего не говорили, а уже играют в Европе и только повышают свою стоимость. Судаков - это разочарование, он вообще не лидер по игре", - считает Федорчук.
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