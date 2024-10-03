  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года

Лига Чемпионов

Не дотерпели до конца года

Реал впервые проиграл в Лиге чемпионов с мая 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" сенсационно проиграл в гостевом поединке против "Лилля" во втором туре Лиги чемпионов со счётом 0:1.

Это первое поражение "сливочных" в рамках самого престижного турнира старого Света с мая прошлого года. Тогда сильнее мадридцев оказался "Манчестер Сити" (4:0).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также прервалась и беспроигрышная серия "Реала" во всех турнирах, которая составляла 36 матчей.

5 октября "королевский" клуб примет у себя дома "Вильярреал" в девятом туре чемпионата Испании.

По теме
yellow-arrow
Федорчук: Судаков - это разочарование. Сейчас его стоимость даже не 30 млн
yellow-arrow
"Каждый должен сделать выводы". Срна ответил, изменился ли кредит доверия к Пушичу
yellow-arrow
Матвеев: Позиция Пушича не выглядит прочной. Один-два матча и могут быть радикальные решения
Лига чемпионов Реал (Мадрид) статистика Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 15:43
не такое уж и крутое достижение
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 15:43
не такое уж и крутое достижение
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
03.10.2024 в 15:39
С почином!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости