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Пушич: Думаю, в матче с Аталантой мы заслужили забить

Лига Чемпионов
Обновлено

Итог матча от главного тренера Шахтера

Пушич: Думаю, в матче с Аталантой мы заслужили забить

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).

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"Как и ожидалось, очень сложный матч против отличного соперника. Здесь нужно было намного больше удачи и намного больше моментов, чтобы получить шанс. Объективно соперник был лучше, нужно это принять. В первые 20 минут у нас были определенные шансы, но мы этим не воспользовались.

Должен сказать, что команда попробовала все во втором тайме, мы старались и продолжали играть. Думаю, мы заслужили забить, но это был соперник другого уровня, высокого европейского уровня. Это нужно принять.

Дебют Алаа Грама в ЛЧ? Первый матч на таком уровне. Были хорошие и не очень хорошие моменты, рано получил желтую и мы его заменили. Молодой игрок, ему нужен такой опыт", – сказал Пушич.

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Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
03.10.2024 в 18:23
Коли побачив Грама у складі, то далі вже не було бажання дивитись. Одним цим кроком "тренерський геній" зруйнував оборону. Хіба ЛЧ - місце для дебюту? Другий руйнівний крок - три захисники. Про Пушича - яке ж воно кончене, навіть не розуміє, що таке дурне. Кожен день перебування цього ідіота на тренерській посаді усугубляє кризу в команді.
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0
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Комментарии 7
Серпень (Voznesensk)
03.10.2024 в 18:23
Коли побачив Грама у складі, то далі вже не було бажання дивитись. Одним цим кроком "тренерський геній" зруйнував оборону. Хіба ЛЧ - місце для дебюту? Другий руйнівний крок - три захисники. Про Пушича - яке ж воно кончене, навіть не розуміє, що таке дурне. Кожен день перебування цього ідіота на тренерській посаді усугубляє кризу в команді.
Ответить
0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
03.10.2024 в 18:18
Співчуіваю болільникам Шахтаря. Винен у всьому Срна, який зміг насвистіти у вуха Ахметова, щоби той призначив Пушича, який був до цього всього-навсього помічником головного тренера Фейеноорда.
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0
1
Серпень (Voznesensk)
03.10.2024 в 17:39
Ідіот.
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1
2
tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2024 в 17:37
Такие комментарии по проигранным матчам приводят к пониманию причин такой игры.
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1
2
Море23 (Одесса)
03.10.2024 в 17:35
В отставку срочно
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3
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2024 в 17:12
sticker
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5
1
Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 17:01
Просто чемпион по производству тупого бреда.
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4
1

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