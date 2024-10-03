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Пушич: Думаю, в матче с Аталантой мы заслужили забить
Итог матча от главного тренера Шахтера
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о поражении команды в матче второго тура Лиги чемпионов против "Аталанты" (0:3).
"Как и ожидалось, очень сложный матч против отличного соперника. Здесь нужно было намного больше удачи и намного больше моментов, чтобы получить шанс. Объективно соперник был лучше, нужно это принять. В первые 20 минут у нас были определенные шансы, но мы этим не воспользовались.
Должен сказать, что команда попробовала все во втором тайме, мы старались и продолжали играть. Думаю, мы заслужили забить, но это был соперник другого уровня, высокого европейского уровня. Это нужно принять.
Дебют Алаа Грама в ЛЧ? Первый матч на таком уровне. Были хорошие и не очень хорошие моменты, рано получил желтую и мы его заменили. Молодой игрок, ему нужен такой опыт", – сказал Пушич.
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