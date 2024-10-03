Фндорчук: Теперь Шахтеру нужно брать помощника главного тренера Аталанты

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук порассуждал о тренерских решениях Марино Пушича в матче ЛЧ "Шахтера" с "Аталантой" (0:3).

– Можете согласиться, что в этом матче каждая из команд представляла разную весовую категорию? Были ли шансы у "Шахтера" в игре с "Аталантой"?

– Думаю, что такая оценка – эмоциональная, однако справедливая. Некоторые нововведения "Шахтера" в этой игре откровенно удивили. У меня 30 лет тренерского опыта, и я для себя понял, что на существенные изменения в тактике нужно время. Даже квалифицированные игрокам нужно два-три месяца, чтобы подстроиться.

Можно экспериментировать, если твой уровень намного выше уровня соперника. А если ты выходишь играть с тремя номинально центральными защитниками и хочешь удивить оппонента – ты обыграл сам себя. Фланги не работали вообще… Это характерно для молодых тренеров, у которых еще есть этот максимализм. А у Пушича – это фактически начало самостоятельной тренерской работы.

– Возможно, психологический эффект Пушича прошел? Марино возглавил команду после Патрика ван Леувена, которого в коллективе не очень тепло приняли. А теперь выходит, что "медовый месяц" боснийского тренера с игроками прошел, но кроме хороших отношений в команде ничего не видно.

– Я знаю, почему был этот конфликт между ван Леувеном и игроками. Патрик все эти недостатки видел, он хотел изменить отношение футболистов к игре и моментам, потому что ребята очень поверхностно работают.

К примеру, первый мяч – они выстроились в линию и все. А ведь надо играть в мяч, рисковать, выходить. Такие игроки, как Криськив, Судаков, Бондаренко – играют только с мячом. И это проблема, которая касается еще и других игроков – Конопля, Матвиенко. Без мяча у них словно выключается свет.

– Не удивитесь, если через несколько дней в "Шахтере" объявят об увольнении Пушича?

– Я бы не удивился даже, если его уволили сразу после этой игры. Мы же помним, какова была реакция на поражение команды Йовичевича "Фейенорду" (1:7). Ну что, теперь нужно брать помощника главного тренера "Аталанты". Какая-то комедия…

С одним игроком недавно я имел переписку и рассказал, что пересекался из Гасперини в 1996 году на турнире. Он тогда возглавлял юношескую команду "Ювентуса", а я в "Динамо" работал. И вот такие тренеры выходят на высокий уровень после того, как провели ряд экспериментов, успели поработать в низших лигах, с юношами, взрослыми.

А у нас берут тренеров учиться ездить сразу на Ferarri. Надо с чего-то проще начинать, нельзя доверить спорткар человеку, который еще за рулем как следует не сидел.