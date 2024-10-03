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Шелаев: Удручает, что Шахтер должен был проиграть Аталанте с еще более позорным счетом

Лига Чемпионов
Обновлено

А также отсутствие у горняков плана на игру

Шелаев: Удручает, что Шахтер должен был проиграть Аталанте с еще более позорным счетом

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение "горняков" от "Аталанты" (0:3) в матче Лиги чемпионов.

"Вчера в Гельзенкирхене "Шахтер" значительно уступал команде из Бергамо в физической подготовке, что помогало подопечным Гасперини властвовать на каждом клочке футбольного поля. В поединках УПЛ посредственные кондиции "Шахтера" не так заметны благодаря контролю мяча, но в противостоянии с такими визави, как "Аталанта", с ее интенсивностью, умением нагнетать темп, сразу становятся очевидными.

Знаете, удручает не только то, что "Шахтер" должен был проиграть с еще более позорным счетом, но и отсутствие четкого плана на игру. Поэтому и командные действия дончан не выдерживали критики, а отдельные попытки Судакова и Крыськива взять инициативу на себя никаких дивидендов не принесли.

Все же, поэтому и проводятся такие соревнования, как Лига чемпионов, чтобы у команд была возможность убедиться, чего они стоят на самом деле. А по сравнению с "Аталантой" "горнякам" еще работать и работать. И надо оперативно учиться на ошибках, потому что следующий соперник в Лиге чемпионов еще серьезнее – английский "Арсенал", - рассказал Шелаев.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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