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Шевчук: Возможно, Шахтеру будет легче играть с Арсеналом, чем с Аталантой
Эксперт считает, что Арсенал сейчас не сильнее Аталанты
Фото: УПЛ ТБ
Экс-защитник "
– Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет против "Арсенала". После такой игры страшно представить, что ждет "горняков" в Лондоне. Какие ваши ожидания от игры?
– Я не считаю, что "Арсенал" сильнее "Аталанты". Возможно, "Шахтеру" будет легче играть с "Арсеналом", чем с итальянцами, потому что "горняки" играют в похожем стиле с лондонцами.
А "Аталанта" - это такая команда, которая не дает времени и пространства для принятия решений.
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