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Шевчук: Возможно, Шахтеру будет легче играть с Арсеналом, чем с Аталантой

Лига Чемпионов

Эксперт считает, что Арсенал сейчас не сильнее Аталанты

Шевчук: Возможно, Шахтеру будет легче играть с Арсеналом, чем с Аталантой

Фото: УПЛ ТБ

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Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от следующего матча донецкой команды в Лиге чемпионов против "Арсенала", который пройдет в Лондоне 22 октября.

– Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет против "Арсенала". После такой игры страшно представить, что ждет "горняков" в Лондоне. Какие ваши ожидания от игры?

– Я не считаю, что "Арсенал" сильнее "Аталанты". Возможно, "Шахтеру" будет легче играть с "Арсеналом", чем с итальянцами, потому что "горняки" играют в похожем стиле с лондонцами.

А "Аталанта" - это такая команда, которая не дает времени и пространства для принятия решений.

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Вячеслав Шевчук Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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