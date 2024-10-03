Шевчук: Возможно, Шахтеру будет легче играть с Арсеналом, чем с Аталантой

Экс-защитник " Шахтера " Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от следующего матча донецкой команды в Лиге чемпионов против "Арсенала", который пройдет в Лондоне 22 октября.

– Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет против "Арсенала". После такой игры страшно представить, что ждет "горняков" в Лондоне. Какие ваши ожидания от игры?

– Я не считаю, что "Арсенал" сильнее "Аталанты". Возможно, "Шахтеру" будет легче играть с "Арсеналом", чем с итальянцами, потому что "горняки" играют в похожем стиле с лондонцами.

А "Аталанта" - это такая команда, которая не дает времени и пространства для принятия решений.