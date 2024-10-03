Сергей Чуйченко - о Шахтере: Какой смысл в тренере, когда нет ни игры, ни результата?

Мнениями о вчерашнем поединке группового раунда Лиги чемпионов"Шахтер" –"Аталанта" (0:3) с корреспондентом UA-Футбол поделился известный в прошлом украинский форвард Сергей Чуйченко.

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- Игра была в одну сторону – в сторону ворот"Шахтера", - констатирует специалист. –"Аталанта" львиную часть матча обладала неоспоримым преимуществом, что и засвидетельствовал не только итоговый счет на табло, но и статистические выкладки игры. О чем можно говорить, если горняки за весь поединок всего дважды пробили по воротам! И в обоих случаях даже в створ не попали! Это уже серьезный показатель со знаком"минус".

– К сожалению, в нынешнем сезоне на обоих фронтах обнажилась и другая проблема донецкой команды…

– Да, и это уже заметно невооруженным глазом. Наиболее острой проблемой у нынешнего"Шахтера" является оборона. Линия защиты – самое слабое звено донецкой команды. В последнее время мы убеждаемся в этом все больше и больше. И не только в матчах Лиги чемпионов, но и в национальном чемпионате. Считаю, что средства, заработанные в еврокубках, стоят того, чтобы приобрести двух-трех квалифицированных исполнителей этого амплуа. Раньше"Шахтер" отличался от других наших клубов тем, что у него были мощная средняя линия и атака. На действия донетчан в атаке было любо-дорого смотреть – они забивали не по два-три мяча, а четыре и бывало, что и по пять. И хотя сзади играли преимущественно украинцы, у них было антропометрическое преимущество – они были гренадерами и очень хорошо отрабатывали на своих позициях. А вот сейчас все, к сожалению, выглядит совсем по-другому. И тем более досадно, что это касается клуба, у которого бюджет самый высокий в УПЛ.

– Какие недостатки в игре"Шахтера" против"Аталанты" вы еще заметили?

– Командные действия в матче с итальянцами выглядели не лучшим образом. Если в первой четверти поединка"Шахтер" еще пытался играть в присущем ему ключе, то потом на первый план вышла"Аталанта". Итальянская команда показала умение действовать сыгранно, вдохновенно, а главное – продуктивно. Это и вылилось в два гола в первом тайме. Кто знает, как бы развернулись события дальше, если бы Конопля в начале второго тайма попал в ворота во время удара. Не забил он – и вскоре горняки пропустили в свою"рамку". Гол Белланова фактически"закрыл" игру. Не изменил ситуацию к лучшему и ряд замен, которые в разгар второго тайма произвел Марино Пушич. В действиях"Шахтера" не было стройности, изящества и нестандартных ходов в исполнении легионеров. Вдвойне досадно, что все это происходило на глазах большой группы украинских болельщиков, которых сейчас в Германии очень много.

- Могут ли неудачи на национальной и международной аренах привести к увольнению Марино Пушича?

- Понятно, что руководство ставит конкретные задачи перед тренерским штабом, поэтому какой бы тренер не стоял у руля команды – будь то Пушич или кто-то другой, будут учитываться турнирные показатели. Решать судьбу рулевого"Шахтера" может только президент клуба. В футболе всегда было так: когда нет результата, то обычно увольняют не футболистов, а тренера. Впрочем, если отсутствует результат, то хотя бы должна быть классной игра. А в данном случае у донецкой команды нет ни того, ни другого. Тогда каков смысл в этом тренере? И мне кажется, что в случае, если в ближайшее время с результатами и игрой будет и дальше не все в порядке, то изменения в тренерском составе"Шахтера" непременно произойдут.