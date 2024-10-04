Шахтер среди наибольших разочарований. Итоги первых двух туров основного раунда Лиги Чемпионов

Четверть дистанции, четверть матчей в Раунде Лиги Лиги Чемпионов позади, абсолютно все команды уже сыграли по одному домашнему и одному гостевому матчу. Так что есть о чем поговорить. Ясно, что подборка еще слишком куцая, всего из двух туров, и далее все может кардинально измениться. Но пока оценим нынешнее состояние.

Прежде всего, бросилась в глаза высокая результативность - 3.19 голов в среднем за матч. Это больше, чем в любом из четырех предыдущих ПОЛНЫХ сезонов, когда показатель держался в диапазоне 2.93 - 3.04. "Бавария" установила рекорд основного раунда/групповых турниров Лиги Чемпионов по забитым в одном матче - девять, общее число забитых в нем (11) стало вторым в истории в этих раундах.

Рекорд забитых в шести матчах группового турнира удерживает "Пари Сен-Жермен" - 25. Ныне у "Боруссии" Дортмунд уже десять после двух матчей, у "Баварии" - девять. Антирекорд пропущенных - 24 за шесть матчей. Ныне "Динамо" Загреб пропустил за два матча 11, "Слован" Братислава - девять.

В 36-ти первых матчах основного раунда этого сезона побед с разницей в три мяча набралось четыре, более трех мячей - девять. В предыдущем сезоне в 96-ти матчах группового турнира побед с разницей в три мяча набралось пять, более трех - четыре. В позапрошлом - 14 и 16 соответственно, сезон до этого - 11 и 13, то есть и по сравнению с ними нынешний идет с явным опережением графика.

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В чем причина? Нынешний формат Лиги Чемпионов затевали для увеличения числа Топ-матчей, интересных матчей. Но она также увеличила число матчей грандов против аутсайдеров, матчей с дико неравными силами. "Слован", "Янг Бойз", "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда" успели отыграть против "Манчестер Сити", "Барселоны", "Интера", "Баварии". Какие результаты могли выйти из таких противостояний? Как и из визита "Селтика" к "Боруссии", "Слована" к самому "Селтику"?

При предыдущей схеме аутсайдер мог попасть в группу без остроатакующих команд и даже без грандов и избежать порки. При нынешней избежать встреч с грандами и остроатакующими соперниками невозможно.

В целом в нынешнем основном раунде много аутсайдеров, которых легче громить. Здесь набрались команды из Чехии, Словакии, Швейцарии, Сербии, Хорватии, две из Австрии. В предыдущем сезоне команд из стран такого калибра было не семь, как сейчас, а четыре. В позапрошлом - пять. В сезоне 2021/22 - четыре.

Также немаловажный фактор - усиление важности разницы мячей и исчезновение важности очных матчей. Когда были важны очные матчи - проигрывающая команда не выключалась, пытаясь сократить ущерб к минимуму на матч второго круга. Ныне при 2:5 "Динамо" Загреб от "Баварии" у первого уже нет никаких причин играть. Тем более, что середняки и аутсайдеры не видят особой разницы между девятым и 24-ым местами в турнирной таблице.

Гранды же пытаются набить разницу мячей, если можно. Но не гонятся за победами любой ценой в плотных матчах, поскольку при нынешней системе ценность одного матча гораздо ниже, чем ранее. В группе из четырех команд с шестью турами одно поражение может серьезно осложнить жизнь и уже угрожать невыходом из группы. В группе из 36-ти команд и восьми туров одно поражение, да и любой один результат мало значит.

Доказательство безразличия грандов в общем положении в турнирной таблице, где ныне в Топ-12 нет ни "Реала", ни "Баварии", ни "Барселоны", ни ПСЖ, ни "Арсенала", ни "Атлетико". В этом, правда, как раз хочется увидеть позитив, увеличение уровня драмы, интриги, уменьшение разрыва между грандами и преследователями. Но скорее гранды просто понимают, что при нынешней схеме розыгрыша легко догонят и все равно попадут в Топ-24 и выйдут в плей-офф.

Вообще, в целом сколько ярких и равных матчей с одновременно красивой игрой, обилием голов и драмой, высоким адреналином мы получили? "Реал" - "Штутгарт", "Лейпциг" - "Ювентус", "Жирона" - "Фейеноорд". По большому счету - все. Из 36-ти. Может, вы захотите добавить "Атлетико" - "Лейпциг", оба матча "Монако". Остальные же были либо легкими победами, либо скучным боданием, либо недостатком голов. И это главная отрицательная тенденция двух первых туров.

Теперь давайте пробежимся по состоянию отдельных команд. Для удобства разделив их на четыре категории (я не стал делить по корзинам жеребьевки, потому что они искажают реальность):

1. Гранды, Топы из Топов. Претенденты на победу в турнире. "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", ПСЖ, "Бавария", "Интер".

2. Второй эшелон, способный на свершения, прорывы даже в полуфинал или финал, но нерегулярно. "Боруссия" Дортмунд, "Милан", "Ювентус", "Аталанта", "Байер", "Лейпциг", "Бенфика".

3. Третий эшелон, крепкий, симпатичный, но от которого не ожидают свершений. 1/8-1/4 финала максимум. "Астон Вилла", "Монако", "Лилль", "Жирона", "Штутгарт", "Болонья", ПСВ, "Фейеноорд", "Спортинг", "Шахтер", "Зальцбург", "Брюгге".

4. Четвертый эшелон, от которого ожидали не попасть в Топ-24, то есть вылететь. "Штурм", "Динамо" Загреб, "Црвена Звезда", "Брест", "Янг Бойз", "Селтик", "Спарта", "Слован".

Из первого эшелона в полном порядке "Ливерпуль". Арне Слот не сказать чтобы остался очень доволен игрой против "Болоньи", объясняя, что та индивидуально прессинговала его команду как "Аталанта". Но счет 2:0 добыт. А в Милане, несмотря на очень ранний пропущенный, мерсисайдцы отыграли отлично (3:1). "Интер" также в порядке. Более чем почетная 0:0 в гостях против "Манчестер Сити", и не только с "автобусом", а с серией атак, а затем 4:0 дома над "Црвеной Звездой".

"Арсенал" выстоял в Бергамо против "Аталанты" (0:0) и добыл 2:0 дома над "Пари Сен-Жермен" в не менее тяжелом матче, продемонстрировав, что повзрослел, что Микель Артета наконец-то научил свою команду обороняться и выгрызать результат. Четыре очка в матчах против команд из двух первых эшелонов - отличное начало.

А вот "Бавария" должна беспокоиться, несмотря на 9:2 дома над "Динамо" Загреб. Тренеры-методисты как Венсан Компани способны громить слабых соперников, но их шаблонность и отсутствие Плана Б губят их даже против крепких, не говоря о мощных. Как против "Астон Виллы" (0:1).

"Реал Мадрид" возглавляет тренер-прагматик, противоположность Компани, в том числе и по опыту, но команда в целом не завелась. Травмы, возможные конфликты, проблемы с втискиванием в схему Килиана Мбаппе, отсутствие форварда - и вот победа над "Штутгартом" вырвана лишь в концовке, а в Лилле матч проигран. После чего, как сообщают, реакция игроков в раздевалке была бурной и злой на самих себя ("мы достигли дна"). И это всего лишь соперники из третьего эшелона.

Должен ли беспокоиться "Манчестер Сити"? Разгром "Слована" в гостях - обязательная программа, а вот дома он не должен терять очки вообще. 0:0 против "Интера" - минус. Должна ли беспокоиться "Барселона"? Она проиграла "Монако", но ведь играла там вдесятером с десятой минуты, а затем разнесла "Янг Бойз". По игре обоим грандам беспокоиться рано, но потери очков внеплановые.

Обязаны беспокоиться "Пари Сен-Жермен" и "Атлетико". Первый еле дожал дома "Жирону" из третьего эшелона. На 90-ой минуте, благодаря грубейшей ошибке вратаря. А затем проиграл "Арсеналу", несмотря на статистическое доминирование. Второй еле дожал дома "Лейпциг" на 90-ой, а затем получил 0:4 от "Бенфики". Оба соперника - из второго эшелона. Разобранная оборона Диего Симеоне остается с предыдущего сезона, а новой мощной атаки нет.

Во втором эшелоне обязан беспокоиться "Милан". Да, он играл дома против команды первого эшелона ("Ливерпуля") и в гостях против очень мощной из второго ("Байер"), да, в первом забил первым, во втором упустил немало шансов забить. Но ноль очков почти выбивают его из борьбы за места в Топ-8.

"Лейпциг" пропустил от "Атлетико" на 90-ой минуте, от "Ювентуса" - на 82-ой. Соперники очень сильные, но поражения вовсе необязательные. Тем более, что в обоих матчах вел в счете, а против "Юве" еще и остался в численном большинстве на 59-ой минуте, а через шесть повел в счете. Но умудрился пропустить дважды в численном преимуществе, больше не забить и проиграть. Удивительная бесхарактерность.

Остальные же в эшелоне в полном порядке. 10:1 "Боруссии" даже против слабоватых "Брюгге" и "Селтика" впечатляют. "Аталанта" мучила "Арсенал", а затем разнесла в гостях вроде бы крепкий "Шахтер". "Бенфика" не оступилась в Белграде на "Маракане", а затем разнесла "Атлетико" из первого эшелона. "Ювентус" вынес крепкий ПСВ, а затем добыл ну просто героическую победу в гостях над еще более крепким "Лейпцигом". Забив обеим по три мяча.

"Байер" вынес в гостях крепкий "Фейеноорд" (4:0), а затем дожал "Милан" в сложной борьбе.

Из третьего эшелона выделяется "Астон Вилла". Дебютант Лиги Чемпионов уже добыл разгромную победу в гостях (пусть и над "Янг Бойз") и уже победил гранда - "Баварию". Хотя ведь Унаи Эмери - не дебютант, а в прошлом полуфиналист турнира, и его успеху вряд ли стоит удивляться.

"Монако" чуть не "компенсировал" победу над "Барселоной" поражением от "Динамо Загреб", но спасся с 0:2 на 2:2 в самой концовке. "Лилль" компенсировал в прямом смысле поражение от команды своего калибра - "Спортинга" - замечательной победой над "Реалом". "Спортинг" набрал четыре очка в двух матчах с командами своего калибра - "Лиллем" и ПСВ, что также успех.

"Брюгге" и "Фейеноорд" проиграли дома гораздо более мощным немецким командам, но компенсировали. Причем второй - победой в гостях над командой своего калибра - "Жироной". Последней не хватает опыта в дебютном сезоне в Еврокубках. Пропущенный от ПСЖ на 90-ой минуте из-за грубейшей ошибки вратаря, пропущенный решающий автогол дома от "Фейе" на 79-ой.

Не хватает опыта и "Штутгарту" и "Болонье". Они очень хорошо боролись на "Бернабеу" и "Энфилде", но не переиграли дома "Спарту" и "Шахтер", когда обязаны были реализовывать свои многочисленные моменты.

ПСВ опыта должно было хватить, а в Эредивизи он разрывает всех. Но в гостях у "Ювентуса" сам развалился, а дома не реализовал и пропустил от "Спортинга", команды своего калибра, на 84-ой минуте (1:1). Опыт "Шахтера" в турнире также велик, но уровень? Нереализованный пенальти Судакова и затем сейвы Ризныка в Болонье против команды теоретически своего калибра, поражение в одни ворота от сильной, но вроде бы кризисной в Серии А "Аталанты".

Пожалуй, ПСВ, "Шахтер" и "Зальцбург" - наибольшие разочарования двух первых туров. Да, "Милан" и "Лейпциг" также сильно разочаровали, но они играли против двух грозных соперников.

Из четвертого эшелона удивил "Брест", дебютант Еврокубков, который еще полтора года назад шел в зоне вылета Лиги 1 и был вынужден взять тренером Эрика Руа, не работавшего главным тренером до этого 12 лет, из них девять проведшего на телевидении. Теперь он с шестью очками. Пусть и победил лишь австрийские команды. Удивила и "Спарта", как и "Брест", разгромившая "Зальцбург", а далее выдержавшая в Штутгарте.

А может, просто "Зальцбург" настолько слаб? Представитель концерна "Ред Булл" в последние годы слабеет, проиграл Чемпионат Австрии, в предыдущем сезоне в группе Лиги Чемпионов был последним. А теперь и вовсе позорится. 0:4 дома от "Бреста", 0:3 от "Спарты". Что будет против грандов? И что было бы с "Динамо" в этой Лиге Чемпионов, если бы переиграло в Квалификации "красных быков"?

Остальные аутсайдеры не удивили. Хотя загребское "Динамо" было очень близко к победе дома над "Монако". Что ж, силу "Максимира" мы знаем. Там всем будет непросто. Как и на "Селтик Парк", где "Селтик" разнес "Слован" (5:1). А вот в гостях "кельты" всегда падают в пропасть. Как с 1:7 в Дортмунде.

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