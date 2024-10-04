Палкин: Верю, что новый формат Лиги чемпионов будет иметь успех в будущем

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение относительно нового формата проведения Лиги чемпионов УЕФА.

"С моей точки зрения, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и гораздо более интересен для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, да и для всей Центральной и Восточной Европы, это довольно хорошо и является большим вызовом.

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Для болельщиков это также хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если ранее мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало некую усталость, потому что уже понимаешь и предугадываешь, какие могут результаты, стратегия. Но сейчас это довольно интересно, ведь каждая игра – это новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Потому с моей точки зрения, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем", – заявил Палкин в интервью CBS Sports.