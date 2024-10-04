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Палкин: Верю, что новый формат Лиги чемпионов будет иметь успех в будущем
Генеральный директор "Шахтера" доволен нововведением УЕФА
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение относительно нового формата проведения Лиги чемпионов УЕФА.
"С моей точки зрения, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и гораздо более интересен для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, да и для всей Центральной и Восточной Европы, это довольно хорошо и является большим вызовом.Читайте такжеШахтер среди наибольших разочарований. Итоги первых двух туров основного раунда Лиги Чемпионов
Для болельщиков это также хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если ранее мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало некую усталость, потому что уже понимаешь и предугадываешь, какие могут результаты, стратегия. Но сейчас это довольно интересно, ведь каждая игра – это новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Потому с моей точки зрения, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем", – заявил Палкин в интервью CBS Sports.
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