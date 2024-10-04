Аналитики Football Meets Data снизили шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ

Платформа футбольной статистики Football Meets Data на основе результатов двух первых туров раунда Лиги чемпионов-2024/25 провела новые десять тысяч симуляций.

Согласно им, шансы донецкого "Шахтера" финишировать в топ-8 снизились на 1,7 процента и теперь составляет 0,3%. А попасть в топ-24 уменьшились на 10% - ныне 15%.

Перед началом турнира вероятность попадания "горняков" в 1/8 финала напрямую оценивались в 2%. Шансы дончан на места с 9 по 24-е были равны 25%.

Напомним, "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0), а также потерпел разгромное поражение от "Аталанты" (0:3). Далее донецкой команде предстоит сыграть с "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, "Баварией", "Брестом" и "Боруссией" Д.