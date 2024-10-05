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Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

Лига Чемпионов

На первом месте в турнирной таблице ЛЧ – Боруссия Д

Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Goal опубликовал список претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом после двух туров ЛЧ, по мнению Goal, является Арсенал. Команда Микеля Артеты занимает 13 место в общей таблице турнира. "Канониры" сыграли вничью 1:1 с "Аталантой" и обыграли "ПСЖ" 2:0.

  1. "Арсенал";
  2. "Манчестер Сити";
  3. "Реал Мадрид";
  4. "Ливерпуль";
  5. "Интер";
  6. "Бавария";
  7. "Байер";
  8. "Ювентус";
  9. "Барселона";
  10. "Боруссия".

Напомним, что "Шахтер" в Лиге чемпионов занимает 27 место. После двух игр донецкая команда набрала всего 1 очко.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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