  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сабо раскритиковал Шахтер и Динамо: Самое страшное не результат, а то, что игры нет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо раскритиковал Шахтер и Динамо: Самое страшное не результат, а то, что игры нет

Лига Чемпионов

Пока сегодняшние Динамо и Шахтер выглядят как самые слабые в своей истории ©

Сабо раскритиковал Шахтер и Динамо: Самое страшное не результат, а то, что игры нет

Фото: zaf.org.ua

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выступления "Динамо" и "Шахтера".

"Шахтер" и "Динамо" не забили ни одного гола за два тура еврокубков, практически не нанося ударов в ворота соперников. Пока что от игры наших грандов в Европе веет безнадежностью. В чем причина?

"Самое страшное не результат, а то, что игры нет. Мы даже убить не можем! Мы не имели ни одного стопроцентного момента, и это пугает. К сожалению, наши клубы сегодня находятся на очень низком уровне. Лучшие игроки разъехались из нашего чемпионата, и уровень УПЛ катится вниз. У футболистов "Динамо" и "Шахтера" нет класса: не могут обработать мяч, постоянно отдают передачи назад.

Наши великие тренеры, тот же Лобановский, прекрасно понимали, что мы отстаем в техническом плане от Запада, поэтому мы должны были их проходить физически. Именно поэтому Лобановский нагружал игроков безумно. А сегодня мы потеряли наш главный козырь - физику. Теперь мы не превосходим европейские команды в этом плане.

Контролируем мяч на своей половине - что это такое? Кому нахрен нужны эти передачи? Этим беззубым контролем никто уже в Европе не пользуется, даже "Манчестер Сити"! "Динамо" и "Шахтеру" позволяют контролировать мяч соперники, когда осмысленно садятся назад, чтобы играть на контратаках.

Пока что сегодняшние "Динамо" и "Шахтер" выглядят как самые слабые в своей истории. Я не помню, чтобы наши команды выступали в Европе так безнадежно. Это не критика, а боль моего сердца и души.

Вот от матча "Порту" - "Манчестер Юнайтед" я получил настоящее удовольствие. "МЮ" в дополнительное время сравнял счет с углового - 3:3. Безумие! Вот это я понимаю - футбол для зрителей.

Читайте такжеДинамо пропустило юбилейный гол в еврокубках

Насколько теперь снизилась цена на лидеров "Динамо" и "Шахтера" после неудачных матчей в еврокубках?

"Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон "Челси" Мудрика купил и теперь сами не рады. Да и Довбик в "Роме" не заиграет, я уверен. Читал однажды, что Судакова чуть ли не в "Реал" сватали. Вы что, сумасшедшие? В футболе совсем не понимаете? Ванат тоже в Европу не поедет. Ну, куда ему? Пацаны еще. Да и не будет расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня постоянно атакуют и защищаются, а Ванат только у защитника двигается."

Напомним, украинские клубы провально начали выступления в еврокубках этого сезона - "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей", 0:0 и проиграл "Аталанте", 0:3 в ЛЧ, а "Динамо" уступило в двух встречах в ЛЕ - "Лацио", 0: 3 и "Хоффенхайму", 0:2.

По теме
yellow-arrow
Известны фавориты ЛЧ по версии Goal после двух туров
yellow-arrow
Аналитики Football Meets Data снизили шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ
yellow-arrow
Палкин: Верю, что новый формат Лиги чемпионов будет иметь успех в будущем
Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Rich123 (Киев)
05.10.2024 в 12:33
Повністю згоден із дідом! Фізики -0, Техніки-0, Старання-0 , зате вважають себе Бог знає ким! Високо оплачувані балоболи!!!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Rich123 (Киев)
05.10.2024 в 12:33
Повністю згоден із дідом! Фізики -0, Техніки-0, Старання-0 , зате вважають себе Бог знає ким! Високо оплачувані балоболи!!!
Ответить
1
0
MaximSK (Киев)
05.10.2024 в 12:23
Судя по играм Динамо и Шахтера, уровень Динамо и Шахтера в лучшем случае Серия Б или Бундеслига Б или даже С. И ощущение что тренерам и игрокам все равно что проигрывают крупно средним командам Европы, они играют без мотивации с пофигизмом, это касается и сборной. Но самое главное дальше будет еще хуже, соперники будут еще сильнее, Арсенал, Бавария, Рома, боюсь представить с каким счетом мы будем им проигрывать.
Ответить
1
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
05.10.2024 в 12:15
нема критики нема футболу нема тренерів все тільки теревень яки ми класні осбо перед грою не не требо грати на треба по теревенять в інтернеті привіт малятам
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости