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Сабо раскритиковал Шахтер и Динамо: Самое страшное не результат, а то, что игры нет
Пока сегодняшние Динамо и Шахтер выглядят как самые слабые в своей истории ©
Фото: zaf.org.ua
Экс-наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выступления "Динамо" и "Шахтера".
"Шахтер" и "Динамо" не забили ни одного гола за два тура еврокубков, практически не нанося ударов в ворота соперников. Пока что от игры наших грандов в Европе веет безнадежностью. В чем причина?
"Самое страшное не результат, а то, что игры нет. Мы даже убить не можем! Мы не имели ни одного стопроцентного момента, и это пугает. К сожалению, наши клубы сегодня находятся на очень низком уровне. Лучшие игроки разъехались из нашего чемпионата, и уровень УПЛ катится вниз. У футболистов "Динамо" и "Шахтера" нет класса: не могут обработать мяч, постоянно отдают передачи назад.
Наши великие тренеры, тот же Лобановский, прекрасно понимали, что мы отстаем в техническом плане от Запада, поэтому мы должны были их проходить физически. Именно поэтому Лобановский нагружал игроков безумно. А сегодня мы потеряли наш главный козырь - физику. Теперь мы не превосходим европейские команды в этом плане.
Контролируем мяч на своей половине - что это такое? Кому нахрен нужны эти передачи? Этим беззубым контролем никто уже в Европе не пользуется, даже "Манчестер Сити"! "Динамо" и "Шахтеру" позволяют контролировать мяч соперники, когда осмысленно садятся назад, чтобы играть на контратаках.
Пока что сегодняшние "Динамо" и "Шахтер" выглядят как самые слабые в своей истории. Я не помню, чтобы наши команды выступали в Европе так безнадежно. Это не критика, а боль моего сердца и души.
Вот от матча "Порту" - "Манчестер Юнайтед" я получил настоящее удовольствие. "МЮ" в дополнительное время сравнял счет с углового - 3:3. Безумие! Вот это я понимаю - футбол для зрителей.
Насколько теперь снизилась цена на лидеров "Динамо" и "Шахтера" после неудачных матчей в еврокубках?
"Наших футболистов уже и так перестали покупать. Вон "Челси" Мудрика купил и теперь сами не рады. Да и Довбик в "Роме" не заиграет, я уверен. Читал однажды, что Судакова чуть ли не в "Реал" сватали. Вы что, сумасшедшие? В футболе совсем не понимаете? Ванат тоже в Европу не поедет. Ну, куда ему? Пацаны еще. Да и не будет расти. У него нет того, что есть у других классных форвардов: движения и наглости. Нападающие высокого уровня постоянно атакуют и защищаются, а Ванат только у защитника двигается."
Напомним, украинские клубы провально начали выступления в еврокубках этого сезона - "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей", 0:0 и проиграл "Аталанте", 0:3 в ЛЧ, а "Динамо" уступило в двух встречах в ЛЕ - "Лацио", 0: 3 и "Хоффенхайму", 0:2.
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