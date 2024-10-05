Сабо раскритиковал Шахтер и Динамо: Самое страшное не результат, а то, что игры нет

Экс-наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал выступления "Динамо" и "Шахтера".

"Шахтер" и "Динамо" не забили ни одного гола за два тура еврокубков, практически не нанося ударов в ворота соперников. Пока что от игры наших грандов в Европе веет безнадежностью. В чем причина?

"Самое страшное не результат, а то, что игры нет. Мы даже убить не можем! Мы не имели ни одного стопроцентного момента, и это пугает. К сожалению, наши клубы сегодня находятся на очень низком уровне. Лучшие игроки разъехались из нашего чемпионата, и уровень УПЛ катится вниз. У футболистов "Динамо" и "Шахтера" нет класса: не могут обработать мяч, постоянно отдают передачи назад.

Наши великие тренеры, тот же Лобановский, прекрасно понимали, что мы отстаем в техническом плане от Запада, поэтому мы должны были их проходить физически. Именно поэтому Лобановский нагружал игроков безумно. А сегодня мы потеряли наш главный козырь - физику. Теперь мы не превосходим европейские команды в этом плане.

Контролируем мяч на своей половине - что это такое? Кому нахрен нужны эти передачи? Этим беззубым контролем никто уже в Европе не пользуется, даже "Манчестер Сити"! "Динамо" и "Шахтеру" позволяют контролировать мяч соперники, когда осмысленно садятся назад, чтобы играть на контратаках.

Пока что сегодняшние "Динамо" и "Шахтер" выглядят как самые слабые в своей истории. Я не помню, чтобы наши команды выступали в Европе так безнадежно. Это не критика, а боль моего сердца и души.

Вот от матча "Порту" - "Манчестер Юнайтед" я получил настоящее удовольствие. "МЮ" в дополнительное время сравнял счет с углового - 3:3. Безумие! Вот это я понимаю - футбол для зрителей.