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Грицай: На данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам

Лига Чемпионов

Назвал причины, почему Динамо и Шахтер так плохо выступает в еврокубках

Грицай: На данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай поделился мнениями о проигрышах "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Александр Анатольевич, какие у вас остались впечатления от матчей "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках? Дончане проиграли "Аталанте" со счетом 0:3, а киевляне уступили "Хоффенхайму" - 0:2.

Мне кажется, что много хейта вылилось на "Шахтер" и на "Динамо". Давайте все-таки вернемся к реалиям нашей жизни. Да, нам всем хочется положительных эмоций от поединков украинских команд на евроарене. Нам хочется, чтобы "Шахтер" и "Динамо" выигрывали в еврокубках. Но, к сожалению, на данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам. И на то есть объективные причины.

Разумеется, Серия А и Бундеслига отличаются по уровню от УПЛ, и все-таки еще что можете добавить по поводу "Шахтера"?

Если говорить о матче "Шахтер" - "Аталанта", то горняки по ударам по воротам проиграли первый тайм со счетом 0:11. Дончане даже подходов к воротам не имели. Хочется, наоборот, где-то поддержать наших футболистов и тренеров. Все-таки, наверное, они очень переживают за результаты. Надо работать дальше и прославлять Украину на евроарене. Да, может в таких реалиях с переездами и другими аспектами это трудно делать. Но надо терпеть и работать.

Сейчас многие говорят, что хочется хотя бы просто увидеть голы в исполнении "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках. В следующих матчах дончане будут играть с "Арсеналом" на их поле, а киевлянам с "Ромой" - также на выезде.

Если говорить о "Шахтере", то вопрос в том, восстановится ли к поединку с "Арсеналом" Сикан. Готов ли он сыграть против лондонцев. "Шахтер" с Сиканом и "Шахтер" без Сикана - это очень разные команды.

То есть с Сиканом в атаке у "Шахтера" будет другая игра?

Пожалуй, да. Но следующий поединок у дончан в Лондоне, где сложно противостоять английскому гранду. Если бы матч был хотя бы в Гамбурге, но посмотрим!

"Динамо" будет играть с "Ромой" в следующем туре. А "джаллоросси" проиграли Эльфсборгу 0:1.

Да, шведы победили в этой встрече, но у "Ромы" была ротация состава.

Напомним, "Хоффенхайм" уверенно победил "Динамо" со счетом 2:0 во втором туре Лиги Европы. Оба гола забил Адам Гложек, а "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Аталанты" со счетом 0:3.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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kernoooo (Perth)
05.10.2024 в 14:27
Так сказал будто УПЛ когда-то не уступал им
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Комментарии 1
kernoooo (Perth)
05.10.2024 в 14:27
Так сказал будто УПЛ когда-то не уступал им
Ответить
1
0

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