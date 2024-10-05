Грицай: На данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам

Бывший тренер "Зари" и "Днепра-1" Александр Грицай поделился мнениями о проигрышах "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Александр Анатольевич, какие у вас остались впечатления от матчей "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках? Дончане проиграли "Аталанте" со счетом 0:3, а киевляне уступили "Хоффенхайму" - 0:2.

Мне кажется, что много хейта вылилось на "Шахтер" и на "Динамо". Давайте все-таки вернемся к реалиям нашей жизни. Да, нам всем хочется положительных эмоций от поединков украинских команд на евроарене. Нам хочется, чтобы "Шахтер" и "Динамо" выигрывали в еврокубках. Но, к сожалению, на данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам. И на то есть объективные причины.

Разумеется, Серия А и Бундеслига отличаются по уровню от УПЛ, и все-таки еще что можете добавить по поводу "Шахтера"?

Если говорить о матче "Шахтер" - "Аталанта", то горняки по ударам по воротам проиграли первый тайм со счетом 0:11. Дончане даже подходов к воротам не имели. Хочется, наоборот, где-то поддержать наших футболистов и тренеров. Все-таки, наверное, они очень переживают за результаты. Надо работать дальше и прославлять Украину на евроарене. Да, может в таких реалиях с переездами и другими аспектами это трудно делать. Но надо терпеть и работать.

Сейчас многие говорят, что хочется хотя бы просто увидеть голы в исполнении "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках. В следующих матчах дончане будут играть с "Арсеналом" на их поле, а киевлянам с "Ромой" - также на выезде.

Если говорить о "Шахтере", то вопрос в том, восстановится ли к поединку с "Арсеналом" Сикан. Готов ли он сыграть против лондонцев. "Шахтер" с Сиканом и "Шахтер" без Сикана - это очень разные команды.

То есть с Сиканом в атаке у "Шахтера" будет другая игра?

Пожалуй, да. Но следующий поединок у дончан в Лондоне, где сложно противостоять английскому гранду. Если бы матч был хотя бы в Гамбурге, но посмотрим!

"Динамо" будет играть с "Ромой" в следующем туре. А "джаллоросси" проиграли Эльфсборгу 0:1.

Да, шведы победили в этой встрече, но у "Ромы" была ротация состава.