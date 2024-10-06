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Ященко – о Шахтере в ЛЧ: Со страхом ожидаешь матча с Арсеналом. Снова разгром, без ударов в створ?

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Бывший футболист прокомментировал поражение Аталанте

Ященко – о Шахтере в ЛЧ: Со страхом ожидаешь матча с Арсеналом. Снова разгром, без ударов в створ?

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Сергей Ященко расстроен стартом коллектива в еврокубках.

“Не узнаю родную команду. "Шахтер" даже когда переживал не лучшие времена, отличался бойцовским нравом, желанием достичь перелома благодаря неиспользованным резервам. Сейчас "горняки" выглядят обреченными на международной арене.

В рядах дончан нет лидера, который повел бы за собой. После финального свистка такими растерянными смотрели на игроков далеко не топового итальянского клуба, как на футбольных богов”.

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"Если в прошлые годы, за исключением немецких команд, "горняки" могли заставить считаться с собой даже прославленный "Реал", то с нынешним подбором исполнителей это уже нереально. Поэтому где-то со страхом ожидаешь следующего матча с "Арсеналом". Что, снова разгром, снова без ударов в створ ворот?”, – заявил экс-футболист.

Сергей Владимирович выступал в клубе с 1982 по 1999 год.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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