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Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Янг Бойз. Цена - от 26 до 349 евро

Лига Чемпионов

Игра пройдет 6 ноября

Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Янг Бойз. Цена - от 26 до 349 евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Пресс-служба донецкого "Шахтера" объявила о старте продажи билетов на матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

Поединок пройдет 6 ноября на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене. Начало - в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).

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Стартовая стоимость билетов:

Category 4: 26 евро
Category 3: 31 евро
Category 2: 41 евро
Category 1: 52 евро
Category 1+: 62 евро
LaOla: 299 евро
Sky Boxes: 349 евро

Приобрести тикеты можно на официальном сайте shakhtar.com.

Также отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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