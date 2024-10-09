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Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Янг Бойз. Цена - от 26 до 349 евро
Игра пройдет 6 ноября
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Пресс-служба донецкого "Шахтера" объявила о старте продажи билетов на матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".
Поединок пройдет 6 ноября на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене. Начало - в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).
Стартовая стоимость билетов:
Category 4: 26 евро
Category 3: 31 евро
Category 2: 41 евро
Category 1: 52 евро
Category 1+: 62 евро
LaOla: 299 евро
Sky Boxes: 349 евро
Приобрести тикеты можно на официальном сайте shakhtar.com.
Также отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования: при уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может расти.
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