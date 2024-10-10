Шахтер начал продажи билетов на домашний матч ЛЧ с Янг Бойз. Цены стартуют с 26 евро

"Шахтер" объявил о старте продаж билетов на домашний матч 4-го тура Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Матч состоится 6 ноября на "Арене АуфШальке" ("Фельтинс-Арене") в Гельзенкирхене (Германия). Начало в 18:45 по местному времен (19:45 по Киеву).

Билеты в обычные сектора стоят от 26 до 62 евро. Сектора LaOla и Sky Boxes стоят 299 евро и 349 евро соответственно.

Также отмечается, что продолжает действовать динамическая система ценообразования с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может расти.

Купит билеты можно на официальном сайте "горняков".