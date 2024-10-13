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Тренер Ливерпуля собрал сборную лучших игроков Лиги Чемпионов за всё время. Кого выбрал?
В сборную попали 4 игрока его нынешнего клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот собрал свою команду лучших игроков всех времён Лиги Чемпионов на Amazon Prime. В его символическую сборную вошли четыре игрока "Ливерпуля".
Сборная игроков за всю историю Лиги чемпионов по версии Арне Слота:
Вратарь: Алиссон;
Защита: Александер-Арнольд, Пике, Ван Дейк, Франк Де Бур;
Полузащита: Бускетс, Джеррард, Модрич;
Атака: Салах, Месси, Роналду.
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На воротах и в защите три игрока "Ливерпуля" — Алиссон, Трент Александер-Арнольда и Вирджил Ван Дейк. Фрэнк де Бур занимает место рядом с Ван Дейком в центре обороны команды Слота.
Алиссон Беккер много лет был великолепен в "Ливерпуле". Трент прошёл через всю молодёжную академию и в итоге выиграл Лигу чемпионов, а Вирджил Ван Дейк просто обязан быть в этом составе. У него есть всё, что нужно центральному защитнику. Де Бур был особенным игроком в "Аяксе", - сказал Арне Слот.
Также голландский тренер рассказал о выборе легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.
Если бы вы спросили меня об этом год назад, я бы выбрал Иньесту в полузащиту вместе с Модричем и Бускетсом. Но как тренер "Ливерпуля" я выбираю Джеррарда, - сказал Арне Слот.
"Ливерпуль" в Лиге Чемпионов в первых двух матчах победил "Милан" и "Болонью" и сейчас в общей таблице Лиги занимает 5 место с 6 очками. Следующий матч команда Арне Слота сыграет против "РБ Лейпцига" 23 октября.
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