Тренер Ливерпуля собрал сборную лучших игроков Лиги Чемпионов за всё время. Кого выбрал?

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот собрал свою команду лучших игроков всех времён Лиги Чемпионов на Amazon Prime. В его символическую сборную вошли четыре игрока "Ливерпуля".

Сборная игроков за всю историю Лиги чемпионов по версии Арне Слота:

Вратарь: Алиссон;

Защита: Александер-Арнольд, Пике, Ван Дейк, Франк Де Бур;

Полузащита: Бускетс, Джеррард, Модрич;

Атака: Салах, Месси, Роналду.

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На воротах и в защите три игрока "Ливерпуля" — Алиссон, Трент Александер-Арнольда и Вирджил Ван Дейк. Фрэнк де Бур занимает место рядом с Ван Дейком в центре обороны команды Слота.

Алиссон Беккер много лет был великолепен в "Ливерпуле". Трент прошёл через всю молодёжную академию и в итоге выиграл Лигу чемпионов, а Вирджил Ван Дейк просто обязан быть в этом составе. У него есть всё, что нужно центральному защитнику. Де Бур был особенным игроком в "Аяксе", - сказал Арне Слот.

Также голландский тренер рассказал о выборе легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда.

Если бы вы спросили меня об этом год назад, я бы выбрал Иньесту в полузащиту вместе с Модричем и Бускетсом. Но как тренер "Ливерпуля" я выбираю Джеррарда, - сказал Арне Слот.

"Ливерпуль" в Лиге Чемпионов в первых двух матчах победил "Милан" и "Болонью" и сейчас в общей таблице Лиги занимает 5 место с 6 очками. Следующий матч команда Арне Слота сыграет против "РБ Лейпцига" 23 октября.