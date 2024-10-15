Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендиректор Суперлиги – об обновленной ЛЧ: Стало больше игр без каких-либо реальных последствий
Запуск турнира возможен осенью 2025 года
Фото: a22sports.com
Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт дал интервью kicker.
"Сейчас нас интересуют прежде всего технологические партнерства и базирующаяся на них бизнес-модель, поскольку мы четко убеждены, что болельщики заслуживают более дешевого и качественного опыта перед экранами".
[О новом формате Лиги чемпионов] “Теперь каждый может задать себе вопрос: были ли достигнуты цели УЕФА? Стало ли больше привлекательных и решающих матчей? У меня нет такого впечатления. На мой взгляд, стало больше игр без каких-либо реальных последствий для результата турнира.
Игры должны быть организованы таким образом, чтобы играло как можно больше равных. Именно поэтому мы выступаем за классический формат лиги с домашними и выездными играми и последующим плей-офф", – заявил Райхарт.
Ранее Европейский суд заявил, что действия ФИФА и УЕФА по блокированию создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.
Популярное сейчас
- Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча
- Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- В одном из клубов УПЛ - скандал. СМИ пишут, что тренер выгнал игрока
- Тренер Ливерпуля собрал сборную лучших игроков Лиги Чемпионов за всё время. Кого выбрал?
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine