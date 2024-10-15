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Гендиректор Суперлиги – об обновленной ЛЧ: Стало больше игр без каких-либо реальных последствий

Лига Чемпионов

Запуск турнира возможен осенью 2025 года

Гендиректор Суперлиги – об обновленной ЛЧ: Стало больше игр без каких-либо реальных последствий

Фото: a22sports.com

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Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт дал интервью kicker.

"Сейчас нас интересуют прежде всего технологические партнерства и базирующаяся на них бизнес-модель, поскольку мы четко убеждены, что болельщики заслуживают более дешевого и качественного опыта перед экранами".

Читайте такжеЛапорта: Суперлига помогла УЕФА улучшить формат Лиги чемпионов

[О новом формате Лиги чемпионов] “Теперь каждый может задать себе вопрос: были ли достигнуты цели УЕФА? Стало ли больше привлекательных и решающих матчей? У меня нет такого впечатления. На мой взгляд, стало больше игр без каких-либо реальных последствий для результата турнира.

Игры должны быть организованы таким образом, чтобы играло как можно больше равных. Именно поэтому мы выступаем за классический формат лиги с домашними и выездными играми и последующим плей-офф", – заявил Райхарт.

Ранее Европейский суд заявил, что действия ФИФА и УЕФА по блокированию создания Суперлиги противоречат законодательству Евросоюза о конкуренции и свободе предоставления услуг.

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Источник:
kicker, AS
Опубликовал: Александр Симченко
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