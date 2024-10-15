Шахтер продал все билеты на гостевой сектор на матч с Арсеналом

"Шахтер" продал все билеты в гостевой сектор на матч 3-го тура Лиги чемпионов против "Арсенала", сообщает клубная пресс-служба.

Дончане полностью реализовали свою квоту в 3 000 пропусков на встречу. Поэтому "горняки" не останутся без поддержки в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". К слову, сама арена вмещает 60 704 зрителей.

Матч "Арсенал" - "Шахтер" состоится 22 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву (20:00 местное время).

Также добавим, что после 2-х туров команда Марино Пушича находится на 27-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 1 очко. "Канониры" с 4 баллами идут на 13-й строчке.