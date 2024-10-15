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Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро
Игра состоится 27 ноября в Нидерландах
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" открыл продажу билетов на выездной матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.
Стоимость билета - 52,5 евро сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).
Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба. Все билеты являются именными.
Поединок пройдет 27 ноября в Нидерландах на арене Philips Stadion. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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