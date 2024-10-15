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Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро

Лига Чемпионов

Игра состоится 27 ноября в Нидерландах

Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" открыл продажу билетов на выездной матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

Стоимость билета - 52,5 евро сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).

Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба. Все билеты являются именными.

Поединок пройдет 27 ноября в Нидерландах на арене Philips Stadion. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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