Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро

"Шахтер" открыл продажу билетов на выездной матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

Стоимость билета - 52,5 евро сектор ММА (каждому болельщику в возрасте от 1 года необходимо иметь собственный билет).

Приобрести тикеты можно на официальном сайте донецкого клуба. Все билеты являются именными.

Поединок пройдет 27 ноября в Нидерландах на арене Philips Stadion. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).