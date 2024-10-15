Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французы запретили нидерландским фанатам поддерживать ПСВ на матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
Такое решение было принято французской полицией
Фото: ПСВ
ФК "ПСВ" придется обойтись без поддержки своих болельщиков на выездном матче Лиги чемпионов против парижского "ПСЖ". Французские власти запретили нидерландским фанатам въезд на территорию страны.
Такое решение было принято французской полицией, учитывая предыдущие инциденты с участием болельщиков футбольного клуба "ПСВ".
Напомним, что матч третьего тура ЛЧ "ПСЖ" - "ПСВ" состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Леоненко: Теперь уже буду Мудрика называть Мишей-угловым
- Милевский раскритиковал Мудрика и назвал лучшего игрока сборной в матче с Чехией
- Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн