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Французы запретили нидерландским фанатам поддерживать ПСВ на матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Такое решение было принято французской полицией

Французы запретили нидерландским фанатам поддерживать ПСВ на матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: ПСВ

Новина українською

ФК "ПСВ" придется обойтись без поддержки своих болельщиков на выездном матче Лиги чемпионов против парижского "ПСЖ". Французские власти запретили нидерландским фанатам въезд на территорию страны.

Такое решение было принято французской полицией, учитывая предыдущие инциденты с участием болельщиков футбольного клуба "ПСВ".

Напомним, что матч третьего тура ЛЧ "ПСЖ" - "ПСВ" состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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