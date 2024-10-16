  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей

Лига Чемпионов

Фанаты попытаются оспорить запрет на посещение матча Лиги Чемпионов

Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей за запрет посещения матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Вместе с ПСВ, Ассоциацией болельщиков ПСВ, европейскими фанатами футбола (FSE), а также с коллективом французских и голландских болельщиков мы подали запрос во французский суд, — звучит воинственно. Мы оспариваем запрет на въезд болельщиков ПСВ на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и ПСВ, – сообщили болельщики.

Фанаты надеются на позитивный результат и снятие запрета на посещение матча.

Французская полиция запретила посещать матч фанатам ПСВ против ПСЖ. Решение приняли учитывая предыдущие случаи с участием болельщиков нидерландского клуба.

Читайте такжеФранцузы запретили нидерландским фанатам поддерживать ПСВ на матче против ПСЖ в Лиге чемпионов

В данный момент ПСЖ занимает 19 место в общей таблице Лиги с 3 набранными очками. ПСВ занимает 24 строчку с 1 баллом.

Матч ПСЖ – ПСВ состоится 22 октября в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Французы запретили нидерландским фанатам поддерживать ПСВ на матче против ПСЖ в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Шахтер открыл продажу билетов на выездной матч с ПСВ. Цена - 52,5 евро
yellow-arrow
Шахтер продал все билеты на гостевой сектор на матч с Арсеналом
ПСВ (Эйндховен) “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости