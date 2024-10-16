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Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей
Фанаты попытаются оспорить запрет на посещение матча Лиги Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики ПСВ подали в суд против французских властей за запрет посещения матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.
Вместе с ПСВ, Ассоциацией болельщиков ПСВ, европейскими фанатами футбола (FSE), а также с коллективом французских и голландских болельщиков мы подали запрос во французский суд, — звучит воинственно. Мы оспариваем запрет на въезд болельщиков ПСВ на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и ПСВ, – сообщили болельщики.
Фанаты надеются на позитивный результат и снятие запрета на посещение матча.
Французская полиция запретила посещать матч фанатам ПСВ против ПСЖ. Решение приняли учитывая предыдущие случаи с участием болельщиков нидерландского клуба.
В данный момент ПСЖ занимает 19 место в общей таблице Лиги с 3 набранными очками. ПСВ занимает 24 строчку с 1 баллом.
Матч ПСЖ – ПСВ состоится 22 октября в 22:00.
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