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Пушич: В противостоянии с Арсеналом наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата

Лига Чемпионов

Тренер ждет матча с оптимизмом

Пушич: В противостоянии с Арсеналом наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Марино Пушич поделился ожиданиями от встречи 3 тура Лиги чемпионов.

"Невероятно, сколько времени мы тратим на путешествия, но, к сожалению, такие обстоятельства. Могу сказать, что мы к этому привыкли – мы сильны ментально и двигаемся вперед. Сейчас есть очень короткий период для восстановления, возможно, одна или две тренировочные сессии, чтобы подготовиться к "Арсеналу".

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"Это один из лучших клубов в мире. Это будет очень интересная игра, безусловно, очень тяжелая, но мы отправляемся туда, чтобы соперничать. Поэтому в противостоянии с "Арсеналом" наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата”, – заявил специалист.

Во вторник "горняки" будут играть против "канониров" в Лондоне. Начало поединка в 22:00.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.10.2024 в 08:25
Ну хоч не побийте рекорд....Спробуйте хоча б не більше п'яти штук отримати...це краще,чим 7:0....
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.10.2024 в 08:25
Ну хоч не побийте рекорд....Спробуйте хоча б не більше п'яти штук отримати...це краще,чим 7:0....
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avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
19.10.2024 в 07:56
Як ви досягнете результату без українських прикормлених суддів ?
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