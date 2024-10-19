Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич: В противостоянии с Арсеналом наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата
Тренер ждет матча с оптимизмом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Марино Пушич поделился ожиданиями от встречи 3 тура Лиги чемпионов.
"Невероятно, сколько времени мы тратим на путешествия, но, к сожалению, такие обстоятельства. Могу сказать, что мы к этому привыкли – мы сильны ментально и двигаемся вперед. Сейчас есть очень короткий период для восстановления, возможно, одна или две тренировочные сессии, чтобы подготовиться к "Арсеналу".
"Это один из лучших клубов в мире. Это будет очень интересная игра, безусловно, очень тяжелая, но мы отправляемся туда, чтобы соперничать. Поэтому в противостоянии с "Арсеналом" наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата”, – заявил специалист.
Во вторник "горняки" будут играть против "канониров" в Лондоне. Начало поединка в 22:00.
Популярное сейчас
- Зеленский рассказал, при каких условиях Киев согласится на переговоры с Россией
- Будут ли горняков так судить в матче ЛЧ с Арсеналом? Колос - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
- УПЛ. Колос - Шахтер 0:1. Два автогола, один - незасчитанный
- Шахтер продал все билеты на гостевой сектор на матч с Арсеналом
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
Комментарии 2