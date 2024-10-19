Пушич: В противостоянии с Арсеналом наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата

Марино Пушич поделился ожиданиями от встречи 3 тура Лиги чемпионов.

"Невероятно, сколько времени мы тратим на путешествия, но, к сожалению, такие обстоятельства. Могу сказать, что мы к этому привыкли – мы сильны ментально и двигаемся вперед. Сейчас есть очень короткий период для восстановления, возможно, одна или две тренировочные сессии, чтобы подготовиться к "Арсеналу".

"Это один из лучших клубов в мире. Это будет очень интересная игра, безусловно, очень тяжелая, но мы отправляемся туда, чтобы соперничать. Поэтому в противостоянии с "Арсеналом" наш стиль игры не изменится. Надеемся, что добьемся результата”, – заявил специалист.

Во вторник "горняки" будут играть против "канониров" в Лондоне. Начало поединка в 22:00.