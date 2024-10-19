Черно-оранжевые пушкари. Кто носил футболку Арсенала и Шахтера

Казалось бы, трудно провести общий знаменатель между канонирами и шахтерами. Но, оказывается, можно, если рассуждать в футбольной плоскости. Вспоминаем игроков, которые имели честь представлять интересы "Арсенала" и "Шахтера".

Эдуардо да Силва

Статистика в "Арсенале" (2007 – 2010 гг.): 67 матчей, 20 голов, 16 результативных передач

Трофеи: -

Статистика в "Шахтере" (2010 – 2014 гг., 2015 – 2016 гг.): 174 матча, 57 голов, 17 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), Кубок Украины (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16), Суперкубок Украины (2012, 2013, 2015)

Эдуардо да Силва драйвово начал в Кубке английской лиги, немного "буксовал" в Премьер-лиге, но до судьбоносного поединка против "Бирмингема" в феврале 2008-го мог похвастаться хорошими цифрами. 9+7 при скупом тайминге – разве не круто? Арсен Венгер потерял Тьерри Анри, брал бразильского хорвата в качестве подмены Робину ван Перси и вряд ли пожалел о собственном решении.

И кто знает – возможно бы новичок убедил Венгера и вырос в нечто большее. Все испортила ужасная травма, нанесенная Мартином Тейлором, который бросился в подкат – в одно мгновение Эдуардо остался без малоберцовой и большеберцовой костей. Сам факт, что нападающий не превратился в инвалида и в 2009-м вышел на поле – серьезный успех спортивной медицины.

Конечно, о продуктивном пребывании на "Эмирейтс" было нечего думать, и летом 2010-го да Силва отправился в "Шахтер". И тут надо отметить – 7,2 миллиона евро "Эдик" отработал сполна.

Обладая ценным скиллом, – умением выжать максимум в ограниченных условиях, – хорват безболезненно врывался в игру и нередко добавлял необходимой динамики в концовке. Мирча Луческу спокойно оперировал другими футболистами атакующего плана и знал, что Эдуардо покорно подождет и обязательно что-то придумает – если посчитать, то во встречах, где парень получил менее получаса, ему все равно удалось отличиться 23 результативными действиями. На самом деле это что-то фантастическое, так что весь перечень трофеев полностью заслужен.

В 2015-м исполнитель повторно предстал в оранжево-черных цветах – имея в распоряжении Александра Гладкого, Дентиньо, Андрея Борячука и Факундо Феррейру, который трудно адаптировался, клуб хотел видеть проверенную опцию. Да Силва не только не подвел, а превзошел ожидания – в кампании 2015/16 отгрузил 18 мячей, благодаря чему вошел в пятерку лучших бомбардиров УПЛ. Если и нашим широтам нужны легионеры, то только такие.

Виллиан

Статистика в "Шахтере" (2007 – 2013 гг.): 221 матч, 63 гола, 57 результативных передач

Трофеи: УПЛ (2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12), Кубок Украины (2007/08, 2010/11, 2011/12), Суперкубок Украины (2008, 2010, 2012), Кубок УЕФА ((2008/09)

Статистика в "Арсенале" (сезон 2020/21): 37 матчей, 1 гол, 7 результативных передач

Трофеи: Суперкубок Англии (2020)

Мирча Луческу заботился о Виллиане, как о сыне (иногда этот сын был слишком капризным), но на выходе взрастил мощную боевую единицу. Отличная техника, чувство паса, грациозность и убийственный удар – соответствующий перечень навыков принес не одну победу.

Легендарный полуфинал КУЕФА с "Динамо", где бразилец оформил две передачи, удачные поединки с "Базелем", "Барселоной" и особенно "Ромой" – никто не сомневался в ценности нашего героя.

Это не выдумки и не превозношение – в дальнейшем Виллиан все доказал на "Стэмфорд Бридж". Пять медалей высшей пробы, среди которых две АПЛ и Лига Европы снимают любые претензии.

Кто знает, задержался бы еще Боржес среди "аристократов", если бы не напряженность между ним и Маурицио Сарри, а также тонкости трансферной политики клуба в отношении возрастных игроков. По просторам Интернета долго бродили слухи, которые связывали с "Барселоной", однако на горизонте "нарисовался" "Арсенал". Что ж, выбор сделан.

Все логично – Виллиан обжился в Лондоне и не видел необходимости в переезде. С другой стороны, совсем скоро вингер признался, что почувствовал дискомфорт, не адаптировался и хотел уйти чуть ли не через три месяца. "Канониры" просьбу услышали и еще и сэкономили около 20 миллионов евро, которые предусматривались как зарплата.

Здорово, что нападающий не потерял жажду к спорту и продолжил выступления – об этом свидетельствуют "Коринтианс", "Фулхэм" и "Олимпиакос"

Генрих Мхитарян

Статистика в "Шахтере" (2010 – 2013 гг.): 106 матчей, 44 гола, 23 результативные передачи

Трофеи: УПЛ (2010/11, 2011/12, 2012/13), Кубок Украины (2010/11, 2011/12, 2012/13), Суперкубок Украины

Статистика в "Арсенале" (2018 – 2020 гг.): 59 матчей, 9 голов, 13 результативных передач

Трофеи: -

Генрих Мхитарян всегда нравился профессионализмом и до сих пор удерживает высокую планку (иначе бы в тридцать пять не котировался в глазах "Интернационале"). Максималистский подход принес бешеные плоды еще в "Шахтере" – плеймейкер забетонировал место в старте, а в розыгрыше 2012/13 с головой затмил бразильских партнеров, вокруг которых обычно крутилась орбита "Шахтера".

25 мячей в УПЛ до сих пор являются рекордными (в 2023-м Артему Довбику не хватило одного точного выстрела, чтобы сравняться с армянином). Скромный, эффективный, преданный делу – "Боруссия" Дортмунд не пожалела 27,5 млн евро и в перспективе сорвала джекпот.

В "Арсенал" Мики попал зимой 2018-го – "Манчестер Юнайтед" так сильно стремился подписать Алексиса Санчеса (один из мотивирующих факторов – параллельная заинтересованность со стороны соседей из голубой части Манчестера), что согласился на обмен с доплатой.

"Канониры" согласовали долгосрочный контракт, не раскрыли деталей, но сейчас можно с уверенностью заявить, что Мхитарян зря перебрался в столицу. Нет, мы не собираемся ругаться или его упрекать – вопрос скорее во взаимодействии с Унаи Эмери.

"Не то, чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии... Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в "Арсенал" по желанию Венгера, потом тренер сменился – наверное, что-то мешало. Моя игровая философия не соответствовала философии Эмери. Это футбол, бывает всякое", – рассказал универсал.

Очень клево, что Генрих не взялся искать виновного или спускать собак на Эмери, а просто отправился дальше. Как следствие, в 2019-м в биографии появилась аренда в "Рому", через год бывший "дончанин" полноценно остался в Вечном городе.

Александр Зинченко

Статистика в "Шахтере" (2010 – 2014 гг.): -

Трофеи: -

Статистика в "Арсенале" (2022 – н.в.): 70 матчей, 2 гола, 4 результативные передачи

Трофеи: Суперкубок Англии (2023)

Александр Зинченко не появился ни в одном матче первой команды "горняков", но оказался в эпицентре громкого скандала. В 2014-м центрхав самовольно покинул дончан, в феврале следующего года появился в "Уфе", и этим вызвал логическое недовольство.

Тогда Сергей Палкин дал гору комментариев – назвал Александра слабаком, призвал вернуться, также обвинил в "махинациях всем известный клуб". Легендарный мем намекал на причастность "Динамо", которое якобы надавило на Михаила Фоменко и заставило быстрее привлечь Зинченко в ряды национальной сборной.

Поговаривали, что соответствующий шаг навредил финансовым планам "Шахтера" – мол, вопрос о натурализации Зины Россией снят, а значит, много "выбить" со стороны, на балансе которой игрок, не получится.

Но вообще стоила ли эта история столь пристального внимания? Через академию проходит множество молодежи, не все выдерживают нагрузки и впоследствии теряются (это нормально – в условиях конкуренции выживает сильнейший). Как показала практика, Саша как раз и принадлежал к когорте последних – тянул состав U-19 и по делу носил капитанскую повязку.

Палкин не хотел терять ценный актив (такой, что провел финал ЛЧ, от свистка до свистка да еще и под руководством Пепа Гвардиолы), поэтому угрозы о дисквалификации и требования компенсации тянулись до 2017-го, пока футболист не закрыл дело в свою пользу.

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Зинченко не скрывает, что всем обязан "Манчестер Сити" – именно там он поднялся на новую ступень и доказал, что является профессионалом. А еще удачно, что рядом находился Микель Артета – в итоге испанец стал самостоятельной единицей на тренерском поприще, успешно зашел в "Арсенал" и летом 2022-го позвал Алекса.

Какой результат? Украинца постоянно хвалили в течение дебютного сезона, чуть меньше в прошлом году, а сейчас изредка раздаются призывы о его продаже. Не сказать, что Зинченко как-то существенно изменился или серьезно сдал, чтобы им пренебрегать (единственное, что реально тревожит – это повреждения), однако вот лондонцы трансформировались и повысили стандарты. "Арсенал" пытается догнать "Сити", движется в этом направлении, в частности, на рынке, и Александру стало тесно и труднее навязать борьбу. В нынешних обстоятельствах это претендент для ротации, не более.