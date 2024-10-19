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Арсенал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Арсенал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов

Getty Images

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UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером".

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Ничья и поражение после двух туров. "Горнякам" необходимо экстренно исправлять свое положение в турнирной таблице Лиги чемпионов. Естественно, у "канониров" свои задачи, у них одна победа и один паритет в активе. Увидим ли мы на поле Зинченко? Какая тактика может быть успешной для "Шахтера" на "Эмирейтс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 22 октября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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