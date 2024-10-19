Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images
UA-Футбол организует комментарий поединка 3-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между лондонским "Арсеналом" и донецким "Шахтером".
Ничья и поражение после двух туров. "Горнякам" необходимо экстренно исправлять свое положение в турнирной таблице Лиги чемпионов. Естественно, у "канониров" свои задачи, у них одна победа и один паритет в активе. Увидим ли мы на поле Зинченко? Какая тактика может быть успешной для "Шахтера" на "Эмирейтс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 22 октября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца
- УПЛ. Оболонь – Динамо 1:5. Размялись перед Ромой
- Заработал пенальти, сам реализовал, а через 8 минут оформил дубль. Ванат делает счет 3:0 против Оболони – ВИДЕО
- Гендиректор Суперлиги – об обновленной ЛЧ: Стало больше игр без каких-либо реальных последствий
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции