Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября

Да-да, и поверьте, это далеко не полный список. "Интер" – "Ювентус", "Арсенал" – "Ливерпуль", "Марсель" – "ПСЖ", а еще же есть Лига чемпионов и Лига Европы, а там "Шахтер" плюс "Динамо" против Довбика и остальной римской компании… Копируйте себе в избранное самое интересное, обводите даты в календаре, ставьте напоминания – оно того стоит.

Понедельник, 21 октября

Старт недели порадует закрытием туров в нескольких национальных чемпионатах. Среди них Украинская Премьер-лига с львовским дерби. Также по матчу на просмотр получат любители АПЛ, Серии А и Примеры.

18:00. "Рух" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Верона" – "Монца". Серия А. Megogo

22:00. "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Валенсия" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

Вторник, 22 октября

Главный клубный европейский турнир возвращается. Естественно, наше внимание приковано к выезду донецкого "Шахтера" в Лондон, в гости ждет "горняков" "Арсенал" Александра Зинченко. Также из интересного: "Слован" для команды Виктора Цыганкова и ремейк последнего финала ЛЧ уже на групповом этапе.

19:45. "Милан" – "Брюгге". ЛЧ. Megogo

19:45. "Монако" – "Црвена Звезда". ЛЧ. Megogo

22:00. "Арсенал" – "Шахтер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Астон Вилла" – "Болонья". ЛЧ. Megogo

22:00. "Жирона" – "Слован". ЛЧ. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "Штурм" – "Спортинг". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ювентус" – "Штутгарт". ЛЧ. Megogo

Среда, 23 октября

Небольшое вкрапление Лиги Европы, а дальше снова Лига чемпионов. Среди главных матчей вечера безусловно выделяется встреча "Барселоны" и "Баварии", непросто будет и "Ливерпулю" в Лейпциге. Отыграет ли Трубин на ноль с нидерландцами? Доведет ли дело до камбэка "Байер"? Обязательно получим ответы на все эти и другие вопросы.

17:30. "Галатасарай" – "Эльфсборг". ЛЕ. Megogo

17:30. "Брага" – "Буде-Глимт". ЛЕ. Megogo

19:45. "Аталанта" – "Селтик". ЛЧ. Megogo

19:45. "Брест" – "Байер". ЛЧ. Megogo

22:00. "Атлетико" – "Лилль". ЛЧ. Megogo

22:00. "Барселона" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Фейеноорд". ЛЧ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Спарта". ЛЧ. Megogo

22:00. "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль". ЛЧ. Megogo

22:00. "РБ Зальцбург" – "Динамо З". ЛЧ. Megogo

22:00. "Янг Бойз" – "Интер". ЛЧ. Megogo

Четверг, 24 октября

Выделим для вас самые интересные матчи очередного тура группового этапа второго и третьего по значимости клубных европейских турниров. В 19:45 Довбик и компания сыграют против киевского "Динамо", параллельно резерв "Челси" будет пытаться себя проявить в Греции, а в следующем временном слоте есть поединки с участием "МЮ" и "Тоттенхэма".

19:45. "Рома" – "Динамо". ЛЕ. Megogo

19:45. "Айнтрахт" – "РФШ". ЛЕ. Megogo

19:45. "Маккаби Т/А" – "Реал Сосьедад". ЛЕ. Megogo

19:45. "Санкт-Галлен" – "Фиорентина". ЛК. Megogo

19:45. "Панатинаикос" – "Челси". ЛК. Megogo

22:00. "Атлетик" – "Славия". ЛЕ. Megogo

22:00. "Порту" – "Хоффенхайм". ЛЕ. Megogo

22:00. "Твенте" – "Лацио". ЛЕ. Megogo

22:00. "Фенербахче" – "Манчестер Юнайтед". ЛЕ. Megogo

22:00. "Лион" – "Бешикташ". ЛЕ. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "АЗ". ЛЕ. Megogo

22:00. "Бетис" – "Копенгаген". ЛК. Megogo

Пятница, 25 октября

Пятница традиционно открывает новые туры в национальных первенствах. "Черноморец" поедет во Львов, "Колос" – в Житомир; да, УПЛ порадует сразу двумя поединками. Кстати, как и Серия А. А вот в чемпионатах Германии, Франции, Англии и Испании будет по одному матчу.

15:30. "Рух" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. Турция (ж) – Украина (ж). Отбор на ЕВРО. N/A

18:00. "Полесье" – "Колос". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Удинезе" – "Кальяри". Серия А. Megogo

21:30. "Майнц" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Торино" – "Комо". Серия А. Megogo

21:45. "Ренн" – "Гавр". Лига 1. Megogo

22:00. "Лестер" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Эспаньол" – "Севилья". Примера. Megogo

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Суббота, 26 октября

Сразу скажем, что главный матч дня пройдет в Испании, а именно в Мадриде. Эль-Класико, дамы и господа, в какой бы форме кто ни находился – это точно будет битва титанов. День начнется с Украинской Премьер-лиги, продолжится чемпионатом Англии (Забарный, Ярмолюк, Миколенко!), завершится как раз таки самым вкусным – встречей "Реала" и "Барселоны".

13:00. "Александрия" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ

15:00. "Вальядолид" – "Вильярреал". Примера. Megogo

15:30. "Кривбасс" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Наполи" – "Лечче". Серия А. Megogo

16:30. "Аугсбург" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Астон Вилла" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брайтон" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Карпаты" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Болонья" – "Милан". Серия А. Megogo

19:30. "Лас-Пальмас" – "Жирона". Примера. Megogo

19:30. "Вердер" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Эвертон" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Реймс" – "Брест". Лига 1. Megogo

21:45. "Аталанта" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Реал" – "Барселона". Примера. Megogo

22:00. "Ланс" – "Лилль". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 27 октября

Два выходных на этой неделе будто попытаются перевесить друг друга. Да, на одной чаше весов Эль-Класико, но взгляните сами, в воскресенье "Динамо" сыграет с "Шахтером" на украинской арене, "Интер" примет "Ювентус" на Апеннинах, во Франции "Пари Сен-Жермен" приедет в Марсель и наконец в Англии "Ливерпуль" отправится в Лондон в гости к "Арсеналу". Вау!