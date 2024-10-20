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ПСВ выиграл дело о запрете болельщиков в матче против ПСЖ, но фанатов всё равно не будет. Известна причина

Лига Чемпионов
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Нидерландский клуб отменил французский запрет

ПСВ выиграл дело о запрете болельщиков в матче против ПСЖ, но фанатов всё равно не будет. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ПСВ выиграл дело о запрете болельщиков в матче против ПСЖ. Но фанатов на "Парк де Пренс" всё равно не будет.

Запрет на посещение стадиона снят, но остались определённые ограничения.

Ряд ограничений не будет снят, например, запрет территории для болельщиков ПСВ или запрет на самовыражение в качестве болельщика ПСВ. Кроме того, ПСВ заявляет, что безопасность собственных болельщиков не может быть гарантирована в Париже из-за "проблем внутренней безопасности, - сообщает источник.

Однако в ПСВ подчеркивают, что победа в итоговом протоколе сохранила репутацию нидерландского клуба и его болельщиков.

Победа в промежуточном разбирательстве очистила репутацию ПСВ и его болельщиков, и это, конечно, удовлетворительно. Это также важный сигнал в преддверии матча со "Стад Брест" в декабре, - сообщили в ПСВ.

Ранее мы писали, что французские власти запретили нидерландским фанатам въезд на территорию страны из-за прошлых инцидентов болельщиков нидерландского клуба.

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ПСВ (Эйндховен) “ПСЖ”
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Источник:
VoetbalPrimeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
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