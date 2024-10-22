Брест – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В среду состоится матч третьего тура Лиги чемпионов 2024/25, в котором "Брест" будет принимать "Байер". Ожидаем интересного интригующего противостояния.

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"Брест" очень неожиданно выиграл два своих матча и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Эрика Руа обыграли "Штурм" (2:1), а также разгромили "Зальцбург" (4:0). "Байер" тоже очков пока не терял. Коллектив из Леверкузена обыграл "Милан" (1:0) и уничтожил "Фейеноорд" (4:0).

Смотрите трансляцию матча в среду, 23 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Брест - Байер Смотреть трансляцию