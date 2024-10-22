  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Брест – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брест – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брест - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брест – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду состоится матч третьего тура Лиги чемпионов 2024/25, в котором "Брест" будет принимать "Байер". Ожидаем интересного интригующего противостояния.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

"Брест" очень неожиданно выиграл два своих матча и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Эрика Руа обыграли "Штурм" (2:1), а также разгромили "Зальцбург" (4:0). "Байер" тоже очков пока не терял. Коллектив из Леверкузена обыграл "Милан" (1:0) и уничтожил "Фейеноорд" (4:0).

Favbet
6.30
4.55
1.51
Узнать больше
GGbet
6.03
4.71
1.50
Узнать больше

Смотрите трансляцию матча в среду, 23 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Брест - Байер
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Компани: Мой менталитет таков: каждая игра так же важна, как и против Барселоны
yellow-arrow
Милан - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Реал - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Байер (Леверкузен) Брест Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости