UA-Футбол представляет соперника Шахтера: Арсенал (Лондон, Англия)

После двух стартовых туров Лиги чемпионов "Шахтер" имеет в активе один зачетный балл. "Оранжево-черные" встретились с "Болоньей" (0:0), после чего с треском уступили "Аталанте" (0:3). Если честно, мы рассчитывали увидеть лучшие показатели – все таки, нам попалась дебютантка турнира, а затем кризисные бергамаски, которые совсем плохо вошли в сезон.

Теперь украинцев ждет выезд на "Эмирейтс", где поджидает "Арсенал". Что ж, поговорим о следующем оппоненте.

Общая история

"Арсенал" закрывает собой тройку самых титулованных коллективов Англии – в его коллекции красуется 48 "чашек". Славные страницы писались не одним культовым тренером – например, Герберт Чепмен, приглашенный в 1925-м, не просто завоевал десять престижных наград, а некоторое время воспринимался самым передовым специалистом в мире. Придуманная и примененная им тактическая схема 3-2-5, прозванная в народе W-M ("дубль ве"), полностью изменила индустрию и поспособствовала тому, что "канониры" с нападающим Чарли Бьюкеном в 1930-х превратились в доминирующую силу.

Джордж Элиссон, тандем Джо Шоу-Джона Питерса, Берти Ми, которому в 1970-м покорился Кубок ярмарки ("Арсенал" совершил фантастический камбэк с 1:3 на 3:0 на "Хайбери" против "Андерлехта") – также знаковые люди. Еще одна эпоха посвящена уважаемому Джорджу Грэму – да, менеджер попался на трансферных сделках и несколько запятнал репутацию, но ничто не отменит его достижения, установленные во второй половине 80-х-середине 90-х. Колоритная, рок-н-ролльная банда, где верховодили Дэвид Симен, Дэвид О'Лири, Тони Адамс, Пол Мерсон, Ли Диксон и другие, заставили попотеть и "Ливерпуль", и "Манчестер Юнайтед".

После того, как Грэма попытались опозорить и все же выставили за дверь, возник кризис – клуб банально не знал, в каком направлении двигаться дальше. Несколько фальстартов насторожили, а затем приехал Арсен Венгер – общественность, удивленная тем фактом, что лондонцы вытащили из Японии какого-то французского учителя, крутила пальцем у виска и закрыла рты, как только этот же неизвестный коуч взялся наводить порядки.

Раздевалка, от которой пахло алкоголем, утихомирилась, стала более стерильной и организованной. Результаты не заставили себя ждать – Венгер гарантировал 17 медалей высшей пробы, а в кампании 2003/04 достиг своего пика, когда не проиграл ни один поединок АПЛ. Уникальный золотой кубок есть только у "Профессора". Разве огорчает отсутствие трофея Лиги чемпионов, о котором так мечтал почтенный мсье – совсем немного не хватило в 2006-м, но поколение имени Йенса Леманна, Сола Кэмпбелла, Сеска Фабрегаса, Фредди Юнгберга, Хосе Рейеса и Тьерри Анри спасовали перед "Барселоной" (1:2) Франка Райкарда.

В 2018-м Венгер покинул пост. Призывы об этом звучали и раньше, однако следует признать, что француз обеспечивал стабильность – мемы о четвертом месте возникли не на пустом месте (за подобное "Тоттенхэм" продал бы душу всем возможным богам). Сейчас процессами руководит Микель Артета и выполняет задачу достаточно хорошо.

История встреч с "Шахтером"

В розыгрыше 2000/01 дончане дебютировали в Лиге чемпионов и сразу пробились в групповой этап – поочередно одолели эстонскую "Левадию" (9:2) и чешскую "Славию" (2:1).

Основная стадия подбросила в соперники, собственно говоря, "Арсенал", топовый "Лацио" Свена-Йорана Эрикссона и еще одних пражан, только из лагеря "спартанцев". Хотя Виктор Прокопенко и оперировал колоритным составом, где на уровне Высшей лиги сверкали Юрий Вирт, Сергей Ателькин, Алексей Белик, Андрей Воробей и Анатолий Тимощук, к сожалению, самые смелые прогнозы отправляли нас в лучшем случае в Кубок УЕФА (это, в конце концов, произошло).

Что касается непосредственно лондонцев, то первая битва состоялась на "Хайбери" в конце сентября – тогда посчастливилось изрядно шокировать тамошнюю публику. По состоянию на 29 минуту хозяева "горели" 0:2 – голами отметились Алексей Бахарев и вышеупомянутый Воробей. Жаль, что именно в этот момент "боком вылезло" отсутствие должного опыта – старания Сильвена Вильтора и дубль Мартина Киоуна перевернули общую картину (3:2).

А вот на РСК "Олимпийский" "горняки" развлеклись и выдали 3:0. Не сказать, что Венгер привез слабую обойму (да, экспериментальную, однако не лишенную лидеров в каждом звене), и наблюдал за тем, как в штрафной площадке властвуют Альтман, Воробей и Белик. Победа не только приятная, но и важная – как раз она и укрепила путевку в КУЕФА (правда, мы тут же "отлетели" от "Сельты").

В 2010-м команды снова обменялись положительными результатами – на "Эмирейтс" "Шахтер" проглотил целых пять штук (Пятова замучили Сонг, Насри, Фабрегас, Уилшир и Шамах). Одним ответил Эдуардо, который как раз летом примерил цвета украинского гранда; он же "прошил" Лукаша Фабьянского на "Донбасс-Арене".

"Канониры" организовали оперативное взятие ворот (Уолкотт пронесся с такой скоростью, что еще долго возглавлял официальные топы различных статистических порталов по этому параметру), но получили на орехи от Дмитрия Чигринского и да Силвы (2:1). Шикарный перформанс закрепил пребывание Мирчи Луческу на верхушке квартета, где рядом расположились "Брага" и белградский "Партизан".

В плей-офф мы красиво разобрались с "Ромой" (6:2) и были уничтожены праймовой "Барселоной" (1:6). Эта же "Барселона" накануне вышвырнула за борт мсье Венгера (4:3).

И если мы уже отдали должное Эдуардо, как общему мостику между конкурентами, то в этой же категории Виллиан, Генрих Мхитарян и Александр Зинченко – ребята имели дело с обоими клубами.

Современное состояние

а) тренер

Артета имел славу добросовестного игрока в прошлом, таким уроженец Сан-Себастьяна является и в технической зоне. В 2016-м бывший полузащитник повесил бутсы на гвоздь и перебрался в "Манчестер Сити" под крыло Хосепа Гвардиолы. Тандем сосуществовал до декабря 2019-го – тогда Микель решил, что готов дать больше, чем может это сделать в качестве ассистента.

Подчеркнем, что "Арсенал" сильно рисковал, ведь тогда выглядел откровенно паршиво. Унаи Эмери не сумел адаптироваться к английской Премьер-лиге и был съеден журналистами – коллектив шел без всяких успехов в семи матчах подряд.

В прессе снуют разные варианты, в частности, писалось о назначении Нуну Эшпириту Санту, однако правление лондонцев доверилось не самой очевидной персоне. Безусловно, Артета оставил после себя хорошую репутацию, знал внутреннюю кухню и, как ни крути, считался учеником Гвардиолы (такая "ачивка" действительно помогает легче приоткрыть дверь – возьмите вон Венсана Компани, который после провала в "Бернли" все равно принял мюнхенскую "Баварию").

К счастью, баск доказал профпригодность и сегодня является одним из самых принципиальных соперников Пепа. Что по личным цифрам? 14 дуэлей, и пока каталонец уверенно доминирует – 9 поединков в его пользу, еще 3 ничьи и 2 поражения. С учетом того, что АПЛ потеряла Юргена Клоппа (давнего оппонента рулевого "горожан"), то все внимание сосредоточено именно на Артете.

Заслуженно ли? Вполне. В 2020-м "канониры" торжествовали в Кубке Англии – справились с "Лидс Юнайтед", "Борнмутом", "Портсмутом", "Шеффилд Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" (Пулишич поразил ворота на 5 минуте, но дублем выстрелил Обамеянг). Тогда же был оформлен Суперкубок ("Ливерпуль" промахнулся в серии пенальти), а в 2023-м сценарий повторился, но теперь досталось "голубой луне" (Кевин Де Брюйне и Родри упустили возможность перед Эми Мартинесом).

В сезоне 2022/23 "Арсенал" финишировал вторым и вернулся в Лигу чемпионов, в прошлом году же на определенных участках дистанции менялся с "Сити", однако во второй раз спасовал на самом финише чемпионата. Бытует мнение, что Артета является тем, кто наконец сбросит учителя, и эта ожесточенная борьба продолжается.

Это очень точный, взвешенный специалист, пользующийся заданными шаблонами, редко от них отходит (на первый взгляд, не проблема – усвоить назубок схему 4-3-3), впрочем, эти процессы отшлифованы почти до безупречности. Если вы в поисках академического, роботизированного стиля, то вот его эталонный ценитель. Только вот сломать эти наработки сложновато.

б) команда

"Арсенал" стремится к совершенству и поэтому без тени сомнения прощается с футболистами, которые не способны принести пользу здесь и сейчас. Летом клуб поставил крест на сотрудничестве с Эмилем Смит-Роу (31,80 млн. евро, в "Фулхэм"), Эдди Нкетией (29,7 млн. евро, в "Кристал Пэлес") и Аароном Рэмсдейлом (21,40 млн. евро, в "Саутгемптон"). Еще целая "пачка" имен отправилась в путешествие или стала свободными агентами – среди них Нуну Тавареш, Рис Нельсон, Фабиу Виейра или Мохаммед Эль-Ненни.

Почти 84 миллиона евро, вырученные на продажах, были инвестированы в новичков. Риккардо Калафиори (45 млн. евро, из "Болоньи"), Микель Мерино (32 млн. евро, из "Сосьедада"), Рахим Стерлинг и Нету, прибывшие на правах аренды – все призваны для того, чтобы расширить и разнообразить обойму.

Проблема в том, что она обеднела от заполненного лазарета – Артета ждет полноценного восстановления Александра Зинченко, Кирана Тирни, Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Кая Хаверца. Кто-то безапелляционный член старта, кого-то ротируют, и эти игроки нужны, чтобы удержать баланс между турнирами – думаем, при лучшем раскладе "Арсенал" не выглядел бы так вяло с "Аталантой" и спасался благодаря Раи.

Это не значит, что "Шахтер" будет чувствовать себя в покое – будто Деклан Райс, Томас Парти, Габриэль Мартинелли или Леандро Троссар не знают, как обращаться с мячом. Линия атаки ослабла (Хаверц является оттянутым нападающим, а Габи Жезусу не мешало бы записаться к психологу), однако "Арсенал" очень и очень опасен.

Итог

"Канониры" наделены статусом безоговорочных фаворитов. Если команде удается навязать борьбу "Манчестер Сити", то это о многом говорит. Хотелось бы видеть "Шахте"» в более выгодной позиции (да и в футболе случается всякое – мол, а может каким-то чудом зацепимся за ничью?), но кажется, Марино Пушичу надо было думать о наборе очков чуть раньше.

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