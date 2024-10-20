Шахтер объявил список футболистов, улетевших в Лондон на игру с Арсеналом

Уже послезавтра донецкий клуб примет участие в матче 3-го тура этапа лиги Лиги чемпионов. "Горняков" ожидает гостевой поединок против лондонского "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс".

У "канониров" 4 балла по итогам двух встреч соревнования. "Оранжево-черные" еще не набирали зачетные пункты и даже не забивали.

Все футболисты основы и ближайший резерв улетели в британскую столицу. Матч УПЛ против "Колоса" удалось провести без потерь, поэтому у Марино Пушича будут максимально доступные кадровые возможности. Игра против "гуннеров" начнется во вторник в 22:00.