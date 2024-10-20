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Шахтер объявил список футболистов, улетевших в Лондон на игру с Арсеналом

Лига Чемпионов

В заявку вошли 28 игроков

Шахтер объявил список футболистов, улетевших в Лондон на игру с Арсеналом

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Уже послезавтра донецкий клуб примет участие в матче 3-го тура этапа лиги Лиги чемпионов. "Горняков" ожидает гостевой поединок против лондонского "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс".

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У "канониров" 4 балла по итогам двух встреч соревнования. "Оранжево-черные" еще не набирали зачетные пункты и даже не забивали.

Все футболисты основы и ближайший резерв улетели в британскую столицу. Матч УПЛ против "Колоса" удалось провести без потерь, поэтому у Марино Пушича будут максимально доступные кадровые возможности. Игра против "гуннеров" начнется во вторник в 22:00.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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