Матч Шахтера будет обслуживать арбитр, фиксировавший победу горняков над Манчестер Сити

В третьем туре основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" будет принимать "Шахтер" в Лондоне. Французский арбитр Бенуа Бастьен возглавит команду судей. Ассистенты на линии – Хишам Закрани и Орельен Бертомью, четвертым стал Тома Леонар. Бенуа Мийо будет отвечать за VAR, а Вилли Делажо будет его помощником.

Бастьен в 2017 году зафиксировал историческую победу "оранжево-черных" над "Манчестер Сити" в Харькове в рамках группового этапа (2:1). Еще в первом тайме забили Бернард и Исмаили, а "горожане" сократили отставание только в компенсированное время с пенальти.

В 2021 году французский арбитр также работал на матче "Реал" – "Шахтер" (2:1).