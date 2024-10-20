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Матч Шахтера будет обслуживать арбитр, фиксировавший победу горняков над Манчестер Сити
Приятные воспоминания об исторической виктории
Фото: UEFA
В третьем туре основного этапа Лиги чемпионов "Арсенал" будет принимать "Шахтер" в Лондоне. Французский арбитр Бенуа Бастьен возглавит команду судей. Ассистенты на линии – Хишам Закрани и Орельен Бертомью, четвертым стал Тома Леонар. Бенуа Мийо будет отвечать за VAR, а Вилли Делажо будет его помощником.
Бастьен в 2017 году зафиксировал историческую победу "оранжево-черных" над "Манчестер Сити" в Харькове в рамках группового этапа (2:1). Еще в первом тайме забили Бернард и Исмаили, а "горожане" сократили отставание только в компенсированное время с пенальти.
В 2021 году французский арбитр также работал на матче "Реал" – "Шахтер" (2:1).
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