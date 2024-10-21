Арсенал - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Без преувеличения, самый сложный матч для чемпиона Украины в этом сезоне. На этот раз в рамках главного еврокубка команду Марино Пушича ожидает встреча с "канонирами" Микеля Артеты.

В первых двух турах этой кампании ЛЧ лондонцы добыли четыре зачетных балла, а "горняки" - лишь один. До этого в своей истории украинская и английская команды пересекались на футбольном поле четыре раза - по две победы у каждой из сторон.

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Поединок третьего тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Арсенал" - "Шахтер" состоится во вторник, 22-го октября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в Лондоне, на стадионе "Эмирейтс".

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