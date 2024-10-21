Один из защитников мадридского Атлетико из-за травмы рискует пропустить матч с Лиллем

Вчера "Атлетико" дома сумел переиграть "Леганес" со счетом 3:1. Впрочем, этот поединок принес и неприятные известия для Диего Симеоне.

В матче с "пепинерос" Пабло Барриос и Клеман Ленгле получили травмы. В защитных действиях Витсель упал на голеностоп француза, который не смог продолжить игру. Первое обследование выявило растяжение сустава, но ему придется дождаться медицинских тестов, которые он пройдет сегодня, чтобы подтвердить травму. В случае неутешительного вывода, Ленгле рискует пропустить ближайший матч "матрасников" против "Лилля" в Лиге чемпионов. Для Эль Чоло потеря 29-летнего француза может стать ощутимой, поскольку сейчас у него травмированы еще двое защитников, а именно Сезар Аспиликуэта и Робен Ле Норман.

Добавим, что матч "Атлетико Мадрид" - "Лилль" состоится 23 октября в 22:00 на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".