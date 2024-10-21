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Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" без Виктора Цыганкова будет противостоять в домашнем матче Лиги чемпионов "Словану" из Братиславы. Обе команды еще не добыли ни одного очка в этом еврокубковом сезоне.
Команды впервые сыграют между собой. Для "Жироны" это будет лишь второй в истории домашний матч Лиги чемпионов. Перед комнадой Мичела Санчеса стоит очень важная задача, поскольку клуб стремится одержать первую победу в турнире.
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Поединок третьего тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Жирона" - "Слован" состоится во вторник, 22-го октября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в Жироне, на стадионе "Эстади Монтиливи".
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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