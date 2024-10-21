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Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.10.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Жирона - Слован: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" без Виктора Цыганкова будет противостоять в домашнем матче Лиги чемпионов "Словану" из Братиславы. Обе команды еще не добыли ни одного очка в этом еврокубковом сезоне.

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Команды впервые сыграют между собой. Для "Жироны" это будет лишь второй в истории домашний матч Лиги чемпионов. Перед комнадой Мичела Санчеса стоит очень важная задача, поскольку клуб стремится одержать первую победу в турнире.

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Поединок третьего тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Жирона" - "Слован" состоится во вторник, 22-го октября 2024-го года, в 22:00. Встреча пройдет в Жироне, на стадионе "Эстади Монтиливи".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляція матчу Жирона - Слован
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Андрей Журба
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