Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Интера из-за травмы может пропустить матч против Янг Бойз
Неприятная потеря для Индзаги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в Риме "Интер" на выезде переиграл "Рому" со счетом 1:0. Несмотря на положительный результат, "нерадзурри" имели неприятные потери: в этом матче травмировались Франческо Ачерби и Хакан Чалханоглу, в результате чего игроки не смогли доиграть даже первый тайм.
По информации медицинского штаба "Интера", сегодня турецкий полузащитник прошел медобследование, где диагностировали ему растяжение приводящих мышц левого бедра. Таким образом, игрок может оказаться вне игры в ближайшем матче команды против "Янг Бойз", который состоится в среду в Берне. Также под вопросом будет оставаться участие 30-летнего полузащитника в домашнем поединке против "Ювентуса".
Добавим, что в этом сезоне Хакан Чалханоглу провел 9 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2024
- Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
- СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
- Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев