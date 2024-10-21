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Полузащитник Интера из-за травмы может пропустить матч против Янг Бойз

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Неприятная потеря для Индзаги

Полузащитник Интера из-за травмы может пропустить матч против Янг Бойз

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Риме "Интер" на выезде переиграл "Рому" со счетом 1:0. Несмотря на положительный результат, "нерадзурри" имели неприятные потери: в этом матче травмировались Франческо Ачерби и Хакан Чалханоглу, в результате чего игроки не смогли доиграть даже первый тайм.

По информации медицинского штаба "Интера", сегодня турецкий полузащитник прошел медобследование, где диагностировали ему растяжение приводящих мышц левого бедра. Таким образом, игрок может оказаться вне игры в ближайшем матче команды против "Янг Бойз", который состоится в среду в Берне. Также под вопросом будет оставаться участие 30-летнего полузащитника в домашнем поединке против "Ювентуса".

Добавим, что в этом сезоне Хакан Чалханоглу провел 9 матчей и отметился 2 забитыми мячами.

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Хакан Чалханоглу Интер (Милан)
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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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