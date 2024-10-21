Милан - Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Милан" после двух туров находится одним из аутсайдеров турнирной таблицы, потерпев поражения от "Ливерпуля" и "Байера". Что касается "Брюгге", то бельгийцы после проигрыша в первом туре от "Боруссии", в следующем поединке переиграли минимально "Штурм". Для Паулу Фонсеки это будет очень важный матч, поскольку португалец столкнулся с немалой критикой за неудачные выступления "россонери" в начале сезона, поэтому потерю очков в этом противостоянии ему могут не простить.

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Поединок третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Милан" - "Брюгге" состоится во вторник, 22-го октября, в 19:45. Встреча пройдет в Милане, на стадионе "Сан-Сиро".

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