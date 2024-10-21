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Маркевич: Шахтеру нужно избрать нужную тактику на матч с Арсеналом. Канониры – быстрее и искуснее с мячом
Ничья будет для Шахтера приемлемым результатом
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от матча
"Сенсационное поражение "Арсенала" в последнем туре АПЛ – от "Борнмута" не должно вводить в заблуждение. И не только потому, что "пушкари" не смогли задействовать нескольких лидеров, прежде всего, это – разные турниры. В Лиге чемпионов "Арсенал" уже будет настроен максимально и именно он – фаворит. К тому же, вернутся в строй несколько игроков, которые восстановятся после повреждений, а поражение от "Борнмута" только будет стимулировать лондонцев как можно быстрее реабилитироваться. Об этом, кстати, уже намекал наставник "Арсенала".
Что посоветовать "горнякам"? Выбрать правильную тактику, действия с открытым забралом вряд ли принесут дивиденды: хозяева – быстрее и искуснее с мячом. А вот игра вторым номером, с стремительными контрвыпадами, домашними заготовками при стандартных положениях может осложнить жизнь хозяевам.
Если все завтра закончится подписанием мирного соглашения, то это будет хорошим достижением для "горняков", - сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Арсенал" – "Шахтер" начнется 22 октября в 22.00 по киевскому времени.
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