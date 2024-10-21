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Астон Вилла – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Есть ли варианты для Итальяно выйти из кризиса?

Астон Вилла – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тот факт, что "Болонья" с начала сезона выиграла лишь 1 официальный матч против "Монцы" — говорит все, что нужно понимать о подопечных Винченцо Итальяно. Они находятся в кризисе и пока что завершения этому не видно.

Кроме того, сейчас в команде еще и немало кадровых проблем. Очередной матч Лиги Чемпионов вообще не вовремя для них, но что поделаешь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 7.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Болонья"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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