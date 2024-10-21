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Астон Вилла – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Есть ли варианты для Итальяно выйти из кризиса?
Getty Images / Global Images Ukraine
Тот факт, что "Болонья" с начала сезона выиграла лишь 1 официальный матч против "Монцы" — говорит все, что нужно понимать о подопечных Винченцо Итальяно. Они находятся в кризисе и пока что завершения этому не видно.
Кроме того, сейчас в команде еще и немало кадровых проблем. Очередной матч Лиги Чемпионов вообще не вовремя для них, но что поделаешь.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 7.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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