Астон Вилла – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Тот факт, что "Болонья" с начала сезона выиграла лишь 1 официальный матч против "Монцы" — говорит все, что нужно понимать о подопечных Винченцо Итальяно. Они находятся в кризисе и пока что завершения этому не видно.

Кроме того, сейчас в команде еще и немало кадровых проблем. Очередной матч Лиги Чемпионов вообще не вовремя для них, но что поделаешь.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 октября.

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