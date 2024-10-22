Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Астон Вилла" прекрасно провела первые два тура в Лиге Чемпионов, обыграв "Янг Бойз" и "Баварию". При этом они даже не пропустили ни одного гола. Эмери и его команда настроены на выход из группы, возможно, даже напрямую в 1/8 финала.

Но все постепенно, пока что нужно разыграться с кризисной "Болоньей", которая очень любит расписывать мировые.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 октября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 7

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