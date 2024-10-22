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Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Унаи Эмери идет за третьей победой подряд

Астон Вилла – Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" прекрасно провела первые два тура в Лиге Чемпионов, обыграв "Янг Бойз" и "Баварию". При этом они даже не пропустили ни одного гола. Эмери и его команда настроены на выход из группы, возможно, даже напрямую в 1/8 финала.

Но все постепенно, пока что нужно разыграться с кризисной "Болоньей", которая очень любит расписывать мировые.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 22 октября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Третий тур

22 октября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 7

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Болонья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Болонья Унаи Эмери Лига чемпионов Винченцо Итальяно смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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