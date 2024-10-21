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Штурм - Спортинг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ожидается открытая игра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из матчей Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, встретятся "Штурм" и "Спортинг". Нас ожидает битва чемпионов Австрии и Португалии.
Игра пройдет 22-го октября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.
Трансляція матчу Штурм - СпортінгСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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