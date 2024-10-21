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Фонсека - о матче ЛЧ против Брюгге: Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию
Специалист высказался о соперниках команды в 3-м раунде ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Чемпионов против "Брюгге".
"Мы начали этот турнир против двух сильнейших команд Европы в настоящее время ("Ливерпуль" и "Байер"). Это были два разных матча. Но завтра будет сложно. "Брюгге" играет очень хорошо. Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию. Это не решающий, но важный поединок, и мы должны победить", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Милан" - "Брюгге" состоится 21 октября в 19:45 по киевскому времени.
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