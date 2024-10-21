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Фонсека - о матче ЛЧ против Брюгге: Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию

Лига Чемпионов

Специалист высказался о соперниках команды в 3-м раунде ЛЧ

Фонсека - о матче ЛЧ против Брюгге: Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Чемпионов против "Брюгге".

"Мы начали этот турнир против двух сильнейших команд Европы в настоящее время ("Ливерпуль" и "Байер"). Это были два разных матча. Но завтра будет сложно. "Брюгге" играет очень хорошо. Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию. Это не решающий, но важный поединок, и мы должны победить", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Милан" - "Брюгге" состоится 21 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Брюгге Паулу Фонсека Милан
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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