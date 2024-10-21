Фонсека - о матче ЛЧ против Брюгге: Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека высказался на пресс-конференции накануне матча третьего тура Лиги Чемпионов против "Брюгге".

"Мы начали этот турнир против двух сильнейших команд Европы в настоящее время ("Ливерпуль" и "Байер"). Это были два разных матча. Но завтра будет сложно. "Брюгге" играет очень хорошо. Нам нужно победить, если хотим иметь шанс пройти квалификацию. Это не решающий, но важный поединок, и мы должны победить", - сказал специалист.