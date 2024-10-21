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"Мы хотим побеждать". Тренер Астон Виллы выступил на пресс-конференции накануне матча ЛЧ против Болоньи
Команда Эмери настроена на победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Унаи Эмери, главный тренер "Астон Виллы", высказался накануне матча Лиги чемпионов против "Болоньи".
"Они играли фантастически под руководством Тьяго Мотты, а теперь имеют тренера, который вышел в два последних финала Лиги Конференции".
"Мы любим футбол, мы любим нашу работу и мы хотим побеждать, мы хотим достичь целей. Одно из них - играть в Лиге чемпионов, но теперь не только играть, мы хотим остаться в ней как можно дольше", - добавил Эмери.
Напомним, что подопечные Унаи 22 октября сыграют против "Болоньи" в рамках третьего тура ЛЧ. Старт - в 22:00 по Киеву.
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