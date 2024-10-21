Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом
Карло ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "Боруссии Д".
"Они будут не такими, как в прошлом сезоне, потому что они сменили тренера и некоторых игроков. Но у них та же идея, они хорошо работают вместе".
"В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом и контроле, потому что у нас нет футболистов для игры в маленьком пространстве. Игра вперед-назад нам хорошо подходит, но мы сосредоточены на том, чтобы лучше защищаться, как мы это делали очень хорошо в прошлом году", - добавил Карло.
Напомним, что 22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией
- WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира, Свёнтек потеряла лидерство
- Арсенал - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 1