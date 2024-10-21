Анчелотти: В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "Боруссии Д".

"Они будут не такими, как в прошлом сезоне, потому что они сменили тренера и некоторых игроков. Но у них та же идея, они хорошо работают вместе".

"В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом и контроле, потому что у нас нет футболистов для игры в маленьком пространстве. Игра вперед-назад нам хорошо подходит, но мы сосредоточены на том, чтобы лучше защищаться, как мы это делали очень хорошо в прошлом году", - добавил Карло.

Напомним, что 22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.