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Анчелотти: В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом

Лига Чемпионов
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Карло ответил на вопросы журналистов

Анчелотти: В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов накануне матча Лиги чемпионов против "Боруссии Д".

"Они будут не такими, как в прошлом сезоне, потому что они сменили тренера и некоторых игроков. Но у них та же идея, они хорошо работают вместе".

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"В этом сезоне мы имеем больше трудностей во владении мячом и контроле, потому что у нас нет футболистов для игры в маленьком пространстве. Игра вперед-назад нам хорошо подходит, но мы сосредоточены на том, чтобы лучше защищаться, как мы это делали очень хорошо в прошлом году", - добавил Карло.

Напомним, что 22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.10.2024 в 19:57
Это не помешает загнать шмарсу под шконку
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
21.10.2024 в 19:57
Это не помешает загнать шмарсу под шконку
Ответить
0
0

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