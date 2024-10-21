Сикан: У Забарного о победе над Арсеналом не спрашивал - у нас есть свои секреты

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан поделился ожиданиями от выездного матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится во вторник, 22 октября, и начнется в 22:00.

– Даниил, вы не так давно вернулись в тренировочный процесс. Каково ваше актуальное состояние сейчас?

– Физически готов. Немножко из-за непривычки тяжело играть в маске, но чувствую себя хорошо.

– Завтра вы будете играть против одной из лучших команд мира. Есть ли какой-то дополнительный настрой из-за того, что это команда АПЛ?

– Мы понимаем, что "Арсенал" – одна из лучших команд мира. Понимаем, что к ней следует относиться очень серьезно в любых аспектах игры. Каждая минута, каждая секунда будет очень важна для нас.

– В субботу "Борнмут" обыграл "Арсенал". Не интересовались у Ильи Забарного, как можно победить эту команду?

– Нет, не интересовался. У нас есть свои секреты. Мы подстраиваемся только под свою игру. Будем надеяться только на позитив.

– Что думаете по поводу защиты "Арсенала"? Можете выделить слабые и сильные стороны?

– Конечно, могу выделить и слабые, и сильные стороны. Но, конечно, больше сильных. Это одна из лучших команд по игре и в обороне, и в атаке. Против такой команды нужно действовать вместе – и атаковать и защищаться вместе. Только тогда у нас может быть реализация.

– Есть ли какие-то дополнительные наставления от тренерского штаба или все идет по привычному режиму?

– Пока все идет по графику. Конечно, мы готовимся к каждой игре. Неважно, Лига чемпионов или чемпионат Украины.

– Видели, что в последние дни вы и другие игроки читают книгу о "Шахтере" "Мы играем дальше". Какие ваши выводы из книги?

– Из книги? Я ее не читал, мне ее так дали пофотографироваться и выставить в инстаграм. Шутка. Выводы еще из книги никаких не сделал, потому что полностью ее еще не прочитал. Я смогу сделать выводы, когда полностью прочту о "Шахтере", нашей истории.