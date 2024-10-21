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Сикан: У Забарного о победе над Арсеналом не спрашивал - у нас есть свои секреты
Во вторник Шахтер в ЛЧ сыграет с Арсеналом
shakhtar.com
Форвард "
– Даниил, вы не так давно вернулись в тренировочный процесс. Каково ваше актуальное состояние сейчас?
– Физически готов. Немножко из-за непривычки тяжело играть в маске, но чувствую себя хорошо.
– Завтра вы будете играть против одной из лучших команд мира. Есть ли какой-то дополнительный настрой из-за того, что это команда АПЛ?
– Мы понимаем, что "Арсенал" – одна из лучших команд мира. Понимаем, что к ней следует относиться очень серьезно в любых аспектах игры. Каждая минута, каждая секунда будет очень важна для нас.
– В субботу "Борнмут" обыграл "Арсенал". Не интересовались у Ильи Забарного, как можно победить эту команду?
– Нет, не интересовался. У нас есть свои секреты. Мы подстраиваемся только под свою игру. Будем надеяться только на позитив.
– Что думаете по поводу защиты "Арсенала"? Можете выделить слабые и сильные стороны?
– Конечно, могу выделить и слабые, и сильные стороны. Но, конечно, больше сильных. Это одна из лучших команд по игре и в обороне, и в атаке. Против такой команды нужно действовать вместе – и атаковать и защищаться вместе. Только тогда у нас может быть реализация.
– Есть ли какие-то дополнительные наставления от тренерского штаба или все идет по привычному режиму?
– Пока все идет по графику. Конечно, мы готовимся к каждой игре. Неважно, Лига чемпионов или чемпионат Украины.
– Видели, что в последние дни вы и другие игроки читают книгу о "Шахтере" "Мы играем дальше". Какие ваши выводы из книги?
– Из книги? Я ее не читал, мне ее так дали пофотографироваться и выставить в инстаграм. Шутка. Выводы еще из книги никаких не сделал, потому что полностью ее еще не прочитал. Я смогу сделать выводы, когда полностью прочту о "Шахтере", нашей истории.
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