"Это очень сильный соперник". Энрике рассказал о матче ЛЧ против ПСВ

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против "ПСВ".

"Это очень сильный соперник, они доминируют в своей лиге с невероятными показателями. "ПСВ" очень хорошо играют с вингерами и умеют очень хорошо защищаться.

Каждая игра имеет еще большее значение в этом новом формате Лиги чемпионов, это также важно для «ПСВ», нам всем нужно добывать очки", - сказал специалист.