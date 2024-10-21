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"Это очень сильный соперник". Энрике рассказал о матче ЛЧ против ПСВ
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против "ПСВ".
"Это очень сильный соперник, они доминируют в своей лиге с невероятными показателями. "ПСВ" очень хорошо играют с вингерами и умеют очень хорошо защищаться.
Каждая игра имеет еще большее значение в этом новом формате Лиги чемпионов, это также важно для «ПСВ», нам всем нужно добывать очки", - сказал специалист.
Напомним, что матч "ПСЖ" - "ПСВ" состоится 22 октября в 22:00 по Киеву.
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