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"Это очень сильный соперник". Энрике рассказал о матче ЛЧ против ПСВ

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Специалист выступил на пресс-конференции

"Это очень сильный соперник". Энрике рассказал о матче ЛЧ против ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", высказался о матче третьего тура Лиги чемпионов против "ПСВ".

"Это очень сильный соперник, они доминируют в своей лиге с невероятными показателями. "ПСВ" очень хорошо играют с вингерами и умеют очень хорошо защищаться.

Каждая игра имеет еще большее значение в этом новом формате Лиги чемпионов, это также важно для «ПСВ», нам всем нужно добывать очки", - сказал специалист.

Напомним, что матч "ПСЖ" - "ПСВ" состоится 22 октября в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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