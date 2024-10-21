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Вирт оценил шансы Шахтера зацепиться хотя бы за ничью в матче с Арсеналом
Это будет очень тяжелый матч для горняков
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший вратарь "
– Юрий Николаевич, какими видите шансы "Шахтера" зацепиться хотя бы за ничью в выездном матче против "Арсенала"?
– Шансы есть, но я не думаю, что они будут большими. "Арсенал" сегодня - это мощная команда, одна из лучших в Европе. Тем более, они играют дома после поражения в чемпионате от "Борнмута" (0:2). Этот результат будет стимулировать их оправдаться перед собственными болельщиками. Для "Шахтера" игра будет тяжелой и "горнякам" будет чрезвычайно сложно выдерживать атаки лондонцев.
– 24 года назад вы играли против "Арсенала" еще на "Хайбери". Как справиться с энергетическим давлением в Лондоне, отталкиваясь от вашего опыта?
– Нам тогда было точно трудно, потому что мы были дебютантами Лиги чемпионов. Сейчас команда уже опытная, много лет выступает в ЛЧ, поэтому к давлению трибун они уже привыкли. Я думаю, что в такой футбольной атмосфере, как в Англии, играть приятно и футболистам "Шахтера".
– В пятницу "Шахтер" сыграл с "Колосом". Какое впечатление у вас осталось от этой игры? Какую пищу для размышлений принес этот матч?
– Были разные таймы в исполнении дончан. Болельщикам донецкой команды, вероятно, хотелось бы лучшей игры. Тяжелая победа, она порадовала их, наверное, только результатом. Понятно, что всегда после сборных есть такая проблема и наверняка она имела место в этой игре. Но Украинская Премьер-Лига и Лига чемпионов — два совершенно разных турнира, и мы должны понимать, что мотивация у "Шахтера" должна зашкаливать в выездном матче. Настроение, самоотдача и желание в матче против "Арсенала" будут в разы выше.
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