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"Нас ждет очень важная игра". Тренер Монако высказался о соперниках команды в матче третьего тура ЛЧ

Лига Чемпионов

Хюттер настроен на победу

"Нас ждет очень важная игра". Тренер Монако высказался о соперниках команды в матче третьего тура ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ади Хюттер, главный тренер "Монако", поделился своими мыслями о матче третьего тура Лиги чемпионов против ФК "Црвена Звезда".

"В Лиге чемпионов возможно все, и завтра нас ждет очень важная игра. У нас сильные соперники, и нам нравится соревноваться с ними. Когда вы выигрываете у "Барселоны", вы также можете выиграть у "Бенфики", "Астон Виллы" и так далее. Сейчас мы полностью сосредоточены на ФК "Црвена Звезда". Это будет тяжелая и интересная игра", - сказал Ади.

Напомним, что "Монако" сыграет против ФК "Црвена Звезда" 22 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Црвена Звезда (Белград) Монако Ади Хюттер
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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