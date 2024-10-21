"Нас ждет очень важная игра". Тренер Монако высказался о соперниках команды в матче третьего тура ЛЧ

Ади Хюттер, главный тренер "Монако", поделился своими мыслями о матче третьего тура Лиги чемпионов против ФК "Црвена Звезда".

"В Лиге чемпионов возможно все, и завтра нас ждет очень важная игра. У нас сильные соперники, и нам нравится соревноваться с ними. Когда вы выигрываете у "Барселоны", вы также можете выиграть у "Бенфики", "Астон Виллы" и так далее. Сейчас мы полностью сосредоточены на ФК "Црвена Звезда". Это будет тяжелая и интересная игра", - сказал Ади.